NAPADI DRONOVIMA

Video / Dramatični prizori iz Rusije: Ukrajinci žestoko udarili na naftnu infrastrukturu, gusti crni dim prekrio nebo

Ovaj napad predstavlja nastavak jasne ukrajinske vojne strategije sistematskog uništavanja ključnih ruskih energetskih i logističkih postrojenja

Pogođeno naftno postrojenje. Platforma X/Clash Report

M. Až.

prije 9 minuta

Na društvenim mrežama i Telegram kanalima objavljeni su novi snimci koji prikazuju posljedice udara ukrajinskih dronova na rusku naftnu infrastrukturu.

Na snimcima s terena vide se veliki oblaci gustog crnog dima koji su se nadvili nad industrijskim kompleksom. Prema dostupnim kadrovima, pogođena je zona u kojoj se nalaze veliki rezervoari karakteristični za naftne terminale i skladišta goriva, što je izazvalo požar velikih razmjera.

Plamen i dim bili su vidljivi kilometrima daleko, a dio snimaka zabilježen je s obližnje saobraćajnice.

Ovaj napad, prema navodima, predstavlja nastavak ukrajinske strategije usmjerene na gađanje ključne ruske energetske i logističke infrastrukture. Cilj ovakvih operacija je otežavanje snabdijevanja gorivom i nanošenje štete ruskoj ekonomiji i vojnoj logistici.

Tačna lokacija pogođenog postrojenja i obim materijalne štete još se utvrđuju, ali dostupni snimci ukazuju na ozbiljne posljedice udara.

# RUSIJA
# UKRAJINA
