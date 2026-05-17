Nebo iznad Rusije preplavili dronovi: U napadu na Moskvu poginule tri osobe

Najmanje tri osobe poginule su tokom noćnog napada ukrajinskih dronova na područje Moskovske oblasti između 16. i 17. maja, saopćili su ruski zvaničnici.

Prema navodima ruskih vlasti, sistemi protivzračne odbrane tokom cijele noći djelovali su na području Moskve kako bi odbili veliki val bespilotnih letjelica. Gradonačelnik Sergej Sobjanin izjavio je da je do 3:30 sati po lokalnom vremenu oboreno najmanje 73 drona, dok je rusko Ministarstvo odbrane saopćilo da je širom Rusije tokom noći uništeno ukupno 556 dronova.

Guverner Moskovske oblasti Andreј Vorobjov naveo je da su dvije osobe poginule u selu Pogorelki u okrugu Mitišči, dok je jedna žena izgubila život u Himkiju, sjeverno od Moskve. Više osoba je povrijeđeno nakon udara dronova na stambene objekte i kuće, a prijavljena je i šteta na zgradama i infrastrukturi.