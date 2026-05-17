Video / Nevjerovatne scene na iranskoj državnoj televizije: Civile uživo uče kako da pucaju iz kalašnjikova

Na snimku koji se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije širom svijeta, vidi se kako uniformisani instruktor u studiju detaljno pokazuje osnovne elemente korištenja oružja – od sklapanja i punjenja, do nišanjenja i zauzimanja borbenih položaja, uz prisustvo voditelja emisije.

Nevjerovatne i pomalo zastrašujuće emitovane su na iranskoj državnoj televiziji, gdje je u redovnom programu prikazan segment u kojem instruktor Islamske revolucionarne garde (IRGC) demonstrira civilima rukovanje jurišnom puškom AK-47, poznatom kao kalašnjikov.

Ovakvo emitovanje dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, gdje se sigurnosna situacija ponovo zaoštrava. Iako zveckanje oružjem u regionu nije novost, prikazivanje vojne obuke za civile u televizijskom programu izazvalo je zabrinutost i brojne reakcije.

Geopolitički analitičari upozoravaju da bi ovakav potez Teherana mogao biti shvaćen kao signal dodatne militarizacije društva i pripreme za moguće šire sigurnosne sukobe. Dio stručnjaka, međutim, smatra da se može raditi i o pokušaju jačanja unutrašnje kontrole i odvraćanja potencijalnih nemira.

Da li je riječ o demonstraciji sile, psihološkoj poruci ili najavi daljnje eskalacije, ostaje neizvjesno. Jedno je jasno – prizori sa državne televizije izazvali su snažne reakcije i zabrinutost međunarodne javnosti.