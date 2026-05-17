Trampova poruka Iranu izazvala zabrinutost: "Ovo je bilo zatišje pred oluju"

Na AI-generisanoj fotografiji koju je podijelio na društvenim mrežama, Tramp je prikazan s kapom "Make America Great Again", dok pored njega stoji admiral američke mornarice.

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je prikrivenu prijetnju Iranu, opisujući trenutni izostanak vojnih udara na Bliskom istoku kao "zatišje pred oluju", u trenutku kada se, prema navodima medija, vode konsultacije o mogućem nastavku zračnih operacija.

Na slici se njih dvojica nalaze na palubi ratnog broda usred uzburkanog mora i munja, dok se u pozadini vide iranski brodovi, što dodatno pojačava simboliku objave.

- Ovo je bilo zatišje pred oluju - poruka objavljena uz fotografiju, tumači se kao upozorenje Iranu, nakon što je New York Times objavio da Tramp razmatra ključnu odluku o daljim koracima prema toj zemlji. Navodi se i da njegovi najbliži saradnici razrađuju planove za nastavak zračnih udara ukoliko dođe do prekida diplomatskog procesa.

Objava dolazi u trenutku kada krhki prekid vatre od 8. aprila i dalje formalno traje, ali tenzije na Bliskom istoku ne popuštaju, posebno u području strateški važnog Hormuškog moreuza. Zbog toga Tramp intenzivira sastanke sa međunarodnim partnerima i sigurnosnim timom.