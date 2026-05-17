Trampova poruka Iranu izazvala zabrinutost: "Ovo je bilo zatišje pred oluju"

Američki predsjednik Donald Tramp uputio je prikrivenu prijetnju Iranu, opisujući trenutni izostanak vojnih udara na Bliskom istoku kao "zatišje pred oluju", u trenutku kada se, prema navodima medija, vode konsultacije o mogućem nastavku zračnih operacija.
Na AI-generisanoj fotografiji koju je podijelio na društvenim mrežama, Tramp je prikazan s kapom "Make America Great Again", dok pored njega stoji admiral američke mornarice.
Na slici se njih dvojica nalaze na palubi ratnog broda usred uzburkanog mora i munja, dok se u pozadini vide iranski brodovi, što dodatno pojačava simboliku objave.
- Ovo je bilo zatišje pred oluju - poruka objavljena uz fotografiju, tumači se kao upozorenje Iranu, nakon što je New York Times objavio da Tramp razmatra ključnu odluku o daljim koracima prema toj zemlji. Navodi se i da njegovi najbliži saradnici razrađuju planove za nastavak zračnih udara ukoliko dođe do prekida diplomatskog procesa.
Objava dolazi u trenutku kada krhki prekid vatre od 8. aprila i dalje formalno traje, ali tenzije na Bliskom istoku ne popuštaju, posebno u području strateški važnog Hormuškog moreuza. Zbog toga Tramp intenzivira sastanke sa međunarodnim partnerima i sigurnosnim timom.