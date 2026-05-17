Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠOKANTNA NESREĆA

Supruga bivšeg ministra automobilom uletjela u banku: Razlog je nevjerovatan

U nesreći je povrijeđena žena koja se nalazila u zoni bankomata

Mjesto nesreće. Youtube / Antena 3 CNN

M. Až.

prije 43 minute

Šokantna nesreća dogodio se u rumunskom gradu Galaciju, gdje je Ksenija Dobre, oftalmolog i supruga bivšeg političara Viktora Paula Dobre, greškom automobilom uletjela u banku. U nesreći je povrijeđena žena koja se nalazila u zoni bankomata.

Prema navodima portala Antena Observator, vozač je najvjerovatnije pogrešno izabrao režim vožnje u automobilu s automatskim mjenjačem. Umjesto da uključi vožnju unazad, izabrala je mod "Vožnja" (Drive), nakon čega je vozilo krenulo naprijed i probilo ulaz u banku.

U tom trenutku kod bankomata se nalazila 66-godišnja žena koja je zadobila povrede i prevezena je u bolnicu.

Zbog pričinjene štete, poslovnica banke je privremeno zatvorena.

Vozač, 71-godišnja Ksenija Dobre, inače oftalmolog, supruga je poznatog liberalnog političara Viktora Paula Dobre, koji je ranije obavljao funkcije ministra i državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova, bio poslanik i prefekt.

Policija je pokrenula istragu i otvorila krivični postupak zbog nanošenja tjelesnih povreda iz nehata.

# RUMUNIJA
# NESREĆA
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.