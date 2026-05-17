Supruga bivšeg ministra automobilom uletjela u banku: Razlog je nevjerovatan

Šokantna nesreća dogodio se u rumunskom gradu Galaciju, gdje je Ksenija Dobre, oftalmolog i supruga bivšeg političara Viktora Paula Dobre, greškom automobilom uletjela u banku. U nesreći je povrijeđena žena koja se nalazila u zoni bankomata.

Prema navodima portala Antena Observator, vozač je najvjerovatnije pogrešno izabrao režim vožnje u automobilu s automatskim mjenjačem. Umjesto da uključi vožnju unazad, izabrala je mod "Vožnja" (Drive), nakon čega je vozilo krenulo naprijed i probilo ulaz u banku.