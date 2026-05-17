Rusija tvrdi: Četvero mrtvih u najvećem ukrajinskom napadu dronovima na Moskvu u više od godinu dana

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da su njihovi sistemi protivzračne odbrane oborili ukupno 556 ukrajinskih dronova iznad više regija, među kojima su Belgorod, Kursk, Kaluga, Tula, Brjansk, Voronjež, Smolensk, Tver, Lipeck, Pskov, Rostov, Krasnodarski kraj, Moskovska oblast, anektirani Krim te područja Crnog i Azovskog mora.

Rusija je u nedjelju saopćila da su u ukrajinskim napadima dronovima poginule četiri osobe, dok je 21 osoba ranjena, navodeći da je riječ o jednom od najvećih napada u posljednjih godinu dana, prema izvještaju agencije TASS.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin naveo je da je 81 dron presretnut dok se približavao glavnom gradu, te da je u napadima povrijeđeno 12 ljudi, većinom građevinskih radnika kod kontrolnog punkta u blizini moskovske rafinerije nafte. Dodao je da rad rafinerije nije obustavljen, iako su tri objekta oštećena.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da su tri osobe poginule, a četiri ranjene. U Belgorodskoj oblasti jedna osoba je ubijena, dok su dvije ranjene, a u Kurskoj oblasti tri osobe su povrijeđene tokom napada u pograničnom području.

S druge strane, ukrajinske vlasti tvrde da je Rusija tokom noći ispalila 287 dronova, pri čemu je povrijeđeno 22 ljudi u oblastima Dnjepropetrovsk, Harkov i Zaporižje. Ukrajinska protivzračna odbrana navodi da je oborila 279 dronova.

U Dnjepropetrovskoj oblasti povrijeđeno je osam osoba, u Harkovskoj sedam, a u Zaporižji još sedam, saopćile su lokalne vlasti.

Nezavisna potvrda ovih tvrdnji trenutno nije moguća zbog aktivnog ratnog stanja.