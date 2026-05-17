Izrael u visokoj pripravnosti: Čeka se Trampova odluka o novim napadima na Iran

Izraelska vojska stavljena je u stanje pojačane pripravnosti zbog mogućnosti novih napada na Iran, prenose izraelski mediji pozivajući se na izvore iz vlade. Kako navodi dnevni list Yedioth Ahronoth, izraelske vlasti čekaju odluku američkog predsjednika Donald Tramp (Trump), dok raste uvjerenje da Teheran neće pristati na američke uslove za okončanje sukoba.

Prema navodima medija, Sjedinjene Američke Države i Izrael intenzivno se pripremaju za mogući nastavak vojnih akcija protiv Irana. List The New York Times objavio je da se Pentagon sprema za novu fazu sukoba jer ključni ciljevi, posebno oni vezani za iranski nuklearni program, navodno nisu ostvareni.

Navodi se i da bi novi napadi mogli uslijediti već naredne sedmice. Izraelska televizija N12 tvrdi da bi Tramp po povratku iz Kine mogao okupiti svoje savjetnike kako bi donio konačnu odluku o daljnjim potezima.

Prema istim izvorima, Izrael očekuje da bi odluka o vojnoj operaciji, koja bi mogla trajati od nekoliko dana do nekoliko sedmica, mogla biti donesena vrlo brzo.

Yedioth Ahronoth piše da Tramp navodno ne razmatra potpuni rat s ciljem rušenja iranske vlasti, već ograničene udare na infrastrukturu poput elektrana i mostova. Također se spominje mogućnost kopnenih operacija usmjerenih na zauzimanje ključnih naftnih terminala na ostrvu Hark u Perzijskom zaljevu ili preuzimanje zaliha obogaćenog uranija koje posjeduje Iran.