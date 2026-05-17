UAE: Napad dronom izazvao požar kod nuklearne elektrane u Abu Dabiju

Požar je izbio u nedjelju na vanjskom električnom generatoru izvan sigurnosnog perimetra nuklearne elektrane Barakah u Abu Dabiju, nakon napada dronom, saopćile su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Vlasti navode da nema prijavljenih povrijeđenih te da incident nije utjecao na nivoe radiološke sigurnosti. Nuklearni regulator UAE-a potvrdio je da sigurnost postrojenja nije ugrožena i poručio: "Sve jedinice rade normalno."

Odgovornost za napad

Odgovornost za napad zasad niko nije preuzeo, a vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata u svom saopćenju nisu optužile nijednu stranu. Međunarodna agencija za atomsku energiju sa sjedištem u Beču nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Ovo je prvi put da je elektrana Barakah, nuklearno postrojenje s četiri reaktora, bila meta u kontekstu regionalnih tenzija povezanih s Iranom. Kompleks se nalazi u zapadnom pustinjskom dijelu Abu Dabija, blizu granice sa Saudijskom Arabijom.

Elektrana Barakah, vrijedna 20 milijardi dolara, izgrađena je uz pomoć Južne Koreje, a u rad je puštena 2020. godine. Riječ je o prvoj i jedinoj nuklearnoj elektrani na Arapskom poluotoku.

Sve češće na meti

Nuklearna postrojenja posljednjih godina sve češće postaju mete u ratnim sukobima, posebno od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Tokom rata s Iranom, Teheran je više puta tvrdio da je napadnuta i nuklearna elektrana Bušer, ali nije bilo direktne štete na reaktoru kojim upravlja Rusija niti radiološkog curenja.

Posljednjih sedmica zabilježeno je više napada u području Hormuškog moreuza i zemalja Perzijskog zaljeva. Pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država su u zastoju, dok krhko primirje prijeti novom eskalacijom na Bliskom istoku i dodatnim produbljivanjem globalne energetske krize.