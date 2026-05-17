SAD postavile pet ključnih uslova za sporazum s Iranom

Sjedinjene Američke Države postavile su pet ključnih uslova za postizanje sporazuma s Teheranom, a među glavnim zahtjevima je da samo jedno iransko nuklearno postrojenje smije ostati aktivno, navodi iranska poluslužbena agencija Fars.

Prema istim navodima, Vašington odbija isplatu bilo kakve odštete Iranu, zahtijeva da Teheran preda 400 kilograma uranija Sjedinjenim Američkim Državama te ne planira deblokirati ni 25 posto zamrznute iranske imovine.

Kao dodatni uslov navodi se da svaki prekid vatre na svim ratištima zavisi od ishoda pregovora.

S druge strane, Iran kao ključne tačke mogućeg sporazuma ističe okončanje sukoba na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje sankcija i oslobađanje zamrznute imovine. Teheran također traži naknadu za ratnu štetu i "priznavanje iranskog suvereniteta nad Hormuškim moreuzom".

Napetosti u regiji dodatno su eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli napade na Iran. Teheran je odgovorio udarima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je, uz posredovanje Pakistana, stupilo na snagu 8. aprila, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Tramp potom je produžio primirje na neodređeno vrijeme.