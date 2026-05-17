Izvještaji pokazuju da je Izrael imao tajne baze u Iraku pred operacije protiv Irana

Prema pisanju The New York Timesa, Izrael je u Iraku uspostavio dvije tajne vojne baze u periodu prije svojih sukoba s Iranom. Također, izvještaji Wall Street Journala navode da je jedna od tih baza izgrađena u zapadnoj iračkoj pustinji i korištena u operacijama tokom rata koji je počeo u februaru 2026. godine.

Irački zvaničnici tvrde da je još jedna baza postojala i ranije, te da je korištena tokom izraelskog napada na Iran u junu 2025. godine. Ta lokacija je, prema dostupnim informacijama, nastala krajem 2024. godine, ali se više ne koristi.

Status druge baze, povezane s operacijama iz 2026. godine, ostaje nepoznat. Postoje navodi da su Sjedinjene Američke Države bile upoznate s postojanjem barem jedne od tih lokacija.

Prema navodima, baze su služile za skraćivanje vremena leta izraelskih aviona prema Iranu, kao i kao logistička podrška, uključujući smještaj specijalnih jedinica i timova za potragu i spašavanje.

Lokalni beduini su primijetili sumnjive aktivnosti i obavijestili nadležne, nakon čega je iračka vojska odlučila pratiti situaciju uz podršku informacija od SAD-a.

U jednom incidentu, beduinski pastir Avad al- Šamari (Awad al-Shammari) navodno je stradao nakon što je naišao na jednu od baza i bio meta napada izraelskog helikoptera, nakon što je prethodno uspio prijaviti lokaciju iračkim vlastima.