Ko je Danac koji se na TV-u pojavio u majici "Srpski četnici": Ranije pozirao s tri prsta, izbrisao Instagram nakon kritika

Drama u Danskoj ne smiruje se nakon što se muzičar i pisac Frederik Lind Kepen pojavio na nacionalnom javnom servisu „DR“ u majici sa obilježjima povezanima s četničkim pokretom. On tvrdi da iza toga nije stajala politička poruka, dok televizija ne vidi razlog za izvinjenje. Ipak, ubrzo je uslijedilo „istraživanje“ njegove prošlosti, pa su na Instagramu pronađene fotografije na kojima pokazuje tri prsta ispred natpisa "Kosovo je Srbija". Reagovao je i jedan političar albanskog porijekla s Kosova, vrlo oštro, dok su se uključili i stručnjaci za Balkan, tvrdeći da u Srbiji taj znak nema neutralno značenje, već se povezuje s izraženim nacionalizmom. Kepen se, podsjetimo, u emisiji „Deadline“ pojavio u spornoj majici, a danski mediji navode da mu to nije prvi put da koristi „kontroverzne nacionalističke poruke“. Na njegovom Instagramu ranije je objavljena i fotografija na kojoj pozira ispred zida s ćiriličnim natpisom „Kosovo je Srbija“, uz podignuta tri prsta. U međuvremenu je deaktivirao profil, ali se ta fotografija proširila društvenim mrežama.

Među onima koji su reagovali je i danski političar Benjamin Hadža, porijeklom s Balkana. - Iskreno mi je bilo muka kada sam to vidio. Za mene to nije nasumičan znak rukom niti ‘kul’ majica - rekao je on. Dodao je: „Tu simboliku povezujem sa stvarnim ljudima, stvarnim tragedijama i veoma mračnim dijelom novije evropske historije. Zato me frustrira kada se neko ponaša kao da su takvi simboli bezazleni ili bez posljedica. Imaju posljedice i još uvijek izazivaju bol kod mnogih ljudi.“ Stručnjak za Balkan Kristijan Aksbo Nilsen tvrdi da znak s tri prsta nema neutralnu upotrebu: Prema riječima eksperta za Balkan Kristijana Aksboa Nilsena, znak sa tri prsta nije nešto što prosječan Srbin koristi svakodnevno.