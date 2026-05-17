Ko je Danac koji se na TV-u pojavio u majici "Srpski četnici": Ranije pozirao s tri prsta, izbrisao Instagram nakon kritika

Drama u Danskoj ne smiruje se nakon što se muzičar i pisac Frederik Lind Kepen pojavio na nacionalnom javnom servisu „DR“ u majici sa obilježjima povezanima s četničkim pokretom. On tvrdi da iza toga nije stajala politička poruka, dok televizija ne vidi razlog za izvinjenje. Ipak, ubrzo je uslijedilo „istraživanje“ njegove prošlosti, pa su na Instagramu pronađene fotografije na kojima pokazuje tri prsta ispred natpisa "Kosovo je Srbija". Reagovao je i jedan političar albanskog porijekla s Kosova, vrlo oštro, dok su se uključili i stručnjaci za Balkan, tvrdeći da u Srbiji taj znak nema neutralno značenje, već se povezuje s izraženim nacionalizmom.
Kepen se, podsjetimo, u emisiji „Deadline“ pojavio u spornoj majici, a danski mediji navode da mu to nije prvi put da koristi „kontroverzne nacionalističke poruke“.
Na njegovom Instagramu ranije je objavljena i fotografija na kojoj pozira ispred zida s ćiriličnim natpisom „Kosovo je Srbija“, uz podignuta tri prsta. U međuvremenu je deaktivirao profil, ali se ta fotografija proširila društvenim mrežama.
Među onima koji su reagovali je i danski političar Benjamin Hadža, porijeklom s Balkana.
- Iskreno mi je bilo muka kada sam to vidio. Za mene to nije nasumičan znak rukom niti ‘kul’ majica - rekao je on.
Dodao je: „Tu simboliku povezujem sa stvarnim ljudima, stvarnim tragedijama i veoma mračnim dijelom novije evropske historije. Zato me frustrira kada se neko ponaša kao da su takvi simboli bezazleni ili bez posljedica. Imaju posljedice i još uvijek izazivaju bol kod mnogih ljudi.“
Prema riječima eksperta za Balkan Kristijana Aksboa Nilsena, znak sa tri prsta nije nešto što prosječan Srbin koristi svakodnevno.
- Ne poznajem nijednog Srbina koji bi taj znak pokazivao neutralno, upravo zbog značenja koje nosi. Nećete doći u Srbiju i vidjeti nasumične ljude koji to koriste. Ako neko pokazuje taj simbol, to vrlo jasno znači podršku srpskom nacionalizmu.
Nilsen zbog toga sumnja da Kepen nije znao šta taj simbol znači:
- Ako neko pokazuje taj znak ispred takvog natpisa, jasno pokazuje da podržava srpski nacionalizam i ideju da Kosovo treba da bude dio Srbije. Veoma mi je teško da povjerujem da nije znao šta radi.
S druge strane, Frederik Lind Kepen odbacuje optužbe i tvrdi da tri prsta simbolizuju Sveto Trojstvo u hrišćanstvu.
- Nisam znao da postoji povezanost sa tom simbolikom. Mislio sam da je to samo gest koji se generalno koristi u pravoslavnim zemljama - rekao je on.
Negirao je bilo kakvu podršku nacionalističkim ili ekstremističkim grupama i poručio da je riječ o nesporazumu:
- Čovjek mora da pokuša da razumije stvari najbolje što može, ali svijet je komplikovan i nekada može da pogriješi. Onda treba da objasni i izvini se kada pogriješi. To sam uradio i jučer i danas - naveo je Kepen.
Ipak, Benjamin Hadža ostaje skeptičan:
- Jednostavno ne vjerujem u to objašnjenje. Ne možete se predstavljati kao neko ko poznaje region, a onda tvrditi da ste potpuno neupućeni kada stignu kritike - rekao je.