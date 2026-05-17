Viralni trend "Six-seven" nije zaobišao ni papu: Snimak s mladim hodočasnicima osvojio mreže

Oko 1.000 mladih iz Nadbiskupije Genova stiglo je u Rim na hodočašće povezano s ovim važnim vjerskim obredom, a tokom okupljanja potaknuli su papu da se uključi u popularni trend koji je među djecom i tinejdžerima postao široko rasprostranjen.

Papa Lav XIV iznenadio je mnoge kada se u Vatikanu pridružio grupi mladih katoličkih hodočasnika i zajedno s njima izveo viralni pokret rukom poznat kao „Six-seven“, tokom susreta uoči priprema za sakrament potvrde.

Snimak ovog susreta na internetu je objavio Don Roberto Fiscer, koji je uz video dodatno pojasnio značenje geste. Istakao je da su željeli pokazati kako papu doživljavaju bliskim sebi, ali i da mu približe način na koji se mladi danas pozdravljaju širom svijeta.

Inače, izraz „6-7“ predstavlja viralni internetski sleng koji se prati pokretom ruke gore-dolje, nalik vaganju. Iako nema konkretno značenje, prerastao je u popularan meme među mlađom publikom.

Trend se povezuje s pjesmom „Doot Doot (6-7)“ repera Skrilla, koja je dodatno stekla popularnost kroz snimke na društvenim mrežama u kojima se pojavljuje NBA igrač LaMelo Ball, nakon čega se fraza proširila internetom kao općeprihvaćena uzrečica.