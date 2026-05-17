PREDSJEDNIK SAD

Tramp ponovo prijeti Iranu: Sat otkucava, neka požure ili od njih neće ostati ništa

Tramp i i premijer Izraela Benjamin Netanjahu su ranije obavili telefonski razgovor, a prema navodima jednog izraelskog zvaničnika glavna tema bio je Iran

prije 1 sat 31 minutu

Predsjednik SAD Donald Tramp uputio je nove prijetnje Iranu. Poručio im je na Truth Socialu da "sat otkucava i da bi trebalo da požure, brzo, ili od njih neće ostati ništa".

Ranije je objavio fotografiju uz opis: "Bilo je to zatišje pred buru."

Izvještaji sugerišu da SAD i Izrael sprovode najintenzivnije pripreme za obnovljene napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoren prekid vatre.

Tramp i i premijer Izraela Benjamin Netanjahu su ranije obavili telefonski razgovor, a prema navodima jednog izraelskog zvaničnika glavna tema bio je Iran.

