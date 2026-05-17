Američki senator: Ovakvo stanje svima šteti, što duže pokušavamo postići sporazum, Iran postaje sve jači

Republikanski senator Lindzi Grem u nedjelju je pozvao na pojačane vojne akcije Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, ocijenivši da su pregovori s Teheranom zapeli i da ne daju rezultate.

– Smatram da nam ovakvo stanje svima šteti. Što je Hormuški tjesnac dulje zatvoren i što duže pokušavamo postići sporazum do kojeg nikad ne dolazi, Iran postaje sve jači – izjavio je Grem.

Dodao je da aktuelno iransko vodstvo ne pokazuje promjene u svojim ciljevima te je pozvao predsjednika Donalda Trumpa da nastavi s pritiskom i dodatno oslabi režim.

– Ono što je predsjednik Trump učinio bilo je vojno izvanredno, ali ima još meta i postoje načini na koje možemo naštetiti Iranu – poručio je.

Njegove izjave dolaze u trenutku zastoja u pregovorima između SAD-a i Irana, koji još nisu rezultirali sporazumom o okončanju sukoba. U međuvremenu, zatvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog za transport nafte, dovelo je do rasta globalnih cijena, što se odrazilo i na cijene goriva u SAD-u.

– Imam dobru vijest. Cijene goriva past će čim obuzdamo Iran – rekao je Grem.