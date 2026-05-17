PREMINUO VOJNIK

Kralj Čarls duboko potresen zbog tragedije koja se desila pred njegovim očima

Bakingemska palača je saopćila da je kralj šokiran i pogođen tragedijom te da će lično kontaktirati porodicu stradalog kako bi izrazio saučešće

Kralj Čarls III je duboko potresen nakon tragičnog incidenta na Royal Windsor Horse Showu u Vindsoru, gdje je jedan vojnik izgubio život usljed teških povreda tokom događaja. U trenutku nesreće kralj i članovi kraljevske porodice nisu bili svjesni ozbiljnosti situacije, a tek naknadno im je potvrđeno da je vojnik preminuo.

Na događaju su bili prisutni i Edward, vojvoda od Edinburga, te Sofi, vojvotkinja od Edinburga, a vojniku je odmah ukazana medicinska pomoć nakon nesreće u areni, ali povrede su bile smrtonosne.

Bakingemska palača je saopćila da je kralj šokiran i pogođen tragedijom te da će lično kontaktirati porodicu stradalog kako bi izrazio saučešće.

Policija Thames Valleyja potvrdila je smrt vojnika, navodeći da je preminuo uprkos brzoj intervenciji medicinskih službi, dok detalji nesreće još nisu u potpunosti poznati.

Prema navodima medija bliskih kraljevskoj porodici, kralj teško podnosi događaj i duboko je pogođen tragedijom koja se desila pred njegovim očima.

