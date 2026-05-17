Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SAD

Hidroavion sletio nasred ulice u Finiksu: Sve zabilježile kamere

Pilot je nakon toga tražio najbliže sigurno mjesto za slijetanje i odlučio se za praznu gradsku ulicu, gdje je uspješno prizemljio avion

Haos u Finiksu. Screenshot

S. S.

prije 27 minuta

Objavljen je dramatičan snimak prinudnog slijetanja starog hidroaviona iz Drugog svjetskog rata u američkom gradu Phoenixu, kada je letjelica zbog tehničkog kvara morala sletjeti na ulicu usred grada.

Na snimku se vidi kako avion leti iznad urbanog područja, a zatim naglo gubi visinu i prisilno slijeće na cestu. Kamera postavljena na krilo zabilježila je cijeli događaj, uključujući i trenutak kada su tri putnika napustila avion bez povreda.

Prema informacijama lokalnih medija, incident se dogodio u aprilu ove godine, a lokacija je potvrđena analizom snimka u odnosu na raspored zgrada i ulica. Let je u početku bio normalan, ali je ubrzo došlo do problema u motoru, uz pojavu dima u pilotskoj kabini.

Pilot je nakon toga tražio najbliže sigurno mjesto za slijetanje i odlučio se za praznu gradsku ulicu, gdje je uspješno prizemljio avion.

Istraga američke agencije za sigurnost saobraćaja pokazala je da je moguće da je kvar nastao zbog odvajanja ispušne cijevi motora. Putnici su kasnije naveli da bi snimak ovog događaja mogao poslužiti kao koristan materijal za obuku pilota.

# SAD
# PHOENIX
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.