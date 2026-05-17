Hidroavion sletio nasred ulice u Finiksu: Sve zabilježile kamere

Objavljen je dramatičan snimak prinudnog slijetanja starog hidroaviona iz Drugog svjetskog rata u američkom gradu Phoenixu, kada je letjelica zbog tehničkog kvara morala sletjeti na ulicu usred grada.

Na snimku se vidi kako avion leti iznad urbanog područja, a zatim naglo gubi visinu i prisilno slijeće na cestu. Kamera postavljena na krilo zabilježila je cijeli događaj, uključujući i trenutak kada su tri putnika napustila avion bez povreda.

Prema informacijama lokalnih medija, incident se dogodio u aprilu ove godine, a lokacija je potvrđena analizom snimka u odnosu na raspored zgrada i ulica. Let je u početku bio normalan, ali je ubrzo došlo do problema u motoru, uz pojavu dima u pilotskoj kabini.