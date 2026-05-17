Izetbegović: Sadašnjih 14 stranaka oko Bećirovića je slabije nego 11 na prošlim izborima, bit će teško, ali ko će ako ne SDA?

- Njima sada podrška pada, i prošli put je njih 11 bilo jače od njih 14 sad. Trojka je tada sama imala više podrške nego SDA. Mi smo ih sad ozbiljno preskočili. Lokalni izbori su uvijek uvod u opšte. Mislim da je ljudima dosta ove krize, ove neizvjesnosti, ove nesigurnosti. Mislim da se volja vraća ka nama jer smo na lokalnim izborima dobili za 15% više glasova. Bit će vrlo teško, ali ko će drugi. Ko će mimo nas? Ko ima reference, kadrove, poznanstva diljem svijeta... Ljudi ponekad svakih 10, 12 godina odluče da pokušaju nešto drugo. To su uradili, i sad mogu da ocijene jesu li zadovoljni. Mislim da je Bećirović zatečen sa onim što se dešava u BiH, on o tome saznaje iz medija. Dati ponovo njemu šansu je ogroman rizik - kazao je Izetbegović.

- Stranka je odlučila. Ja sam im dao četiri, pet mjeseci da debelo razmisle i ohrabrio da donesu pravilnu odluku. Vratilo se sve ka meni. Podrška je 100%, iako postoji još puno dobrih kandidata. Ipak svi su jednoglasno procijenili da ja imam najveću šansu, i ja sam to prihvatio. Nisam se htio nuditi jer sam ja prošle izbore izgubio, jer su se oni sindikovali, njih 11. Svi su željeli da pobijede i radili su na tome jer su znali da ukoliko oni pobijede, onda oni formiraju vlast. Ukoliko se to sad ponovi, idemo i dalje u istom smjeru, a to znači da Bosna i Hercegovina nastavlja da tone - naglašava Izetbegović.

Neposredno poslije ove objave, a nakon sveobuhvatne diskusije na terenu i među svim organizacijama unutar SDA, njen predsjednik Bakir Izetbegović nominiran je kao kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. O kandidaturi, šansama za povratak na mjesto člana predsjedništva BiH, rezultatima rada i politika Trojke, budućnosti Bosne i Hercegovine u vrlo turbulentnom vremenu pred nama uz ponovni zalet secesionističke politike Milorada Dodika, te drugim važnim političkim pitanjima u emisiji Istraga sedmice govorio je Bakir Izetbegović.

- Činjenica je da se prvo tri godine nismo vidjeli, a onda da smo se za tri mjeseca vidjeli pet puta. To je dobar znak. Ova nestabilnost njima ne odgovara. Ovo je jedna bakzuna vlast i više dimenzionalna katastrofa u blokadama u ekonomiji, u diplomatiji, u apsolutno svemu. Naravno da će Bećirović osvojiti manje, a ja ću osvojiti više nego prošli put. Mislim da to mogu jer se ne bih kandidovao da ne mislim da mogu. Ostaje da vidimo šta će biti. Meni je skoro 70 i nevažno je šta će biti sa mnom. Bitno je šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom, sa ovom državom. SDA, prezime Izetbegović i ljudi koje znam i moje iskustvo mogu pomoći ovoj zemlji. Znam aktere i protivnike i saveznike, ovi ljudi ne mogu ni približno uraditi ono što može uraditi SDA i ja - naglašava Izetbegović.

Odgovarajući na pitanje kako vidi budući saziv Predsjedništva i šta bi se moglo desiti ukoliko u Predsjedništvo BiH uđu Cvijanović i Filipović, Izetbegović je vrlo jasan:

- Mislim da neće pobijediti Cvijanović, a neće pobijediti ni Filipović. To bi mogao biti najgori scenarij po BiH. Ja se nadam boljoj konstelaciji i da ćemo s tom promjenom moći snažno pogurati da stižemo ono što su oni zaustavili. Mi smo svi ovdje uvezani. Tone to sve skupa, a i mi imamo mehanizme da zaustavimo loše postupke. Dodik će definitivno biti smijenjen i neće moći potpisati liste, njegov uticaj će da slabi. Mi smo, uostalom, na kraju natjerali pravosuđe da mu presudi. Valjda ima neko razuman među bh. političarima. Gubimo supstancu, odlazi nam omladina, neće imati ko penziju da zaradi. Naravno, prvo moramo dobiti ovu bitku, a onda ide teža. Jer sad sve tone. Ne možete bicikl zaustaviti kad se zakotrlja, a kamoli ovu katastrofu. Ali ko će ako nećemo mi. Neće biti nimalo jednostavno. Sve smo prošli, opkoljeno Sarajevo, probili smo tunel, onda smo napravili Armiju koja je nadjačala druge vojske jače od sebe, gurali smo, radili, sve smo rješavali, obnovili zemlju. Pregurali smo i poplave i epidemije, pa smo i to riješili. Tada je premijer Novalić radio sve što su radili drugi premijeri pa je završio u zatvoru, to je bila kulminacija borbe protiv SDA. Bošnjaci udaraju sami sebe u glavu. Za mene glasa gotovo frtalj miliona ljudi i ne možete reći da imam negativan imidž. Vidjeli ste šta i koliko ovi sad mogu. Glasajte za SDA da bi bilo bolje. Mi u kantonima imamo strukturu i uigranu ekipu pa će to biti neko od ljudi koji su i sada radili dobar posao. Mi sada imamo 50 sjajnih ljudi koji mogu iznijeti taj posao, a preporučio bih nekom mlađem premijeru da za savjetnika, posebno za privredu, uzme Fadila Novalića.

Kazao je da se svi smijali kada su obećali 100.000 radnih mjesta, a onda su to, kako kaže, ispunili.

- Znalo smo kako se to radi. Mi smo jačali mašinu, a ne kao oni, oni samo jačaju opterećenja, samo pojačavaju terete. Mi smo skidali probleme, rješavali stvari, kao ljekar koji liječi FBiH i naravno da je bilo dobro. Sada će ta prva godina biti teška. U prvom mandatu sada obećavamo 50.000 novih radnih mjesta. Sve ćemo učiniti da ubrzamo investicije i posvetit ćemo se svakom ko želi da investira. Naravno, moramo smanjiti zaduživanje i ubuduće će moći biti zaduženja samo za izgradnju infrastrukture i olakšavanje investicija - zaključio je.