GRADONAČELNIK NJUJORKA

Mamdani podsjetio na Nakbu, pa spomenuo i jednu Bošnjakinju

Zohran Mamdani. AP

S. S.

prije 19 minuta

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani zvanično je obilježio Dan Nakbe, godišnjicu protjerivanja velikog broja Palestinaca tokom osnivanja države Izrael, što je izazvalo podijeljene reakcije u američkoj javnosti. Dok su propalestinski krugovi pozdravili ovaj potez, dio jevrejskih lidera uputio je oštre kritike.

Mamdani je pažnju privukao objavom četverominutnog videa dokumentarnog tipa, koji je producirala gradska administracija. U snimku je prikazan emotivan razgovor s Ineaom Bushnaq (Bošnjak), staricom bošnjačkog porijekla, koja je kao djevojčica izbjegla s porodicom tokom ratnih dešavanja 1948. godine. U objavi je korišten i termin „Nakba“, kojim Palestinci označavaju gubitak domovine i masovno raseljavanje.

Ovaj potez predstavlja svojevrsni zaokret u pristupu bliskoistočnoj temi unutar američkih institucija, jer je jedan od vodećih ljudi velike svjetske metropole otvoreno ukazao na značaj očuvanja sjećanja palestinske zajednice. U fokusu objave bila je lična priča o domu, tradiciji i naslijeđu koje se prenosi generacijama.

Reakcije su bile podijeljene – dok su organizacije za ljudska prava ovaj potez ocijenile kao važan za priznavanje historijskih činjenica, pojedine jevrejske organizacije izrazile su nezadovoljstvo, upozoravajući na moguće dodatne podjele u društvu. Iz gradske uprave poručeno je da je cilj bio isključivo humanitarni, s naglaskom na sudbine ljudi koji su prošli kroz ratne traume.

Mamdani je naglasio važnost svjedočenja preživjelih, ističući da takve priče pomažu u očuvanju kolektivnog pamćenja i ukazuju na nepravde koje su pogodile veliki broj ljudi. Dodao je da prenošenje tih iskustava mlađim generacijama ima ključnu ulogu u borbi protiv zaborava.

Cijeli slučaj dodatno je otvorio raspravu o pitanju palestinskih izbjeglica i njihovom mjestu u savremenom globalnom diskursu, dok se u javnosti ističe da sjećanja preživjelih ostaju važan historijski zapis.

Na društvenim mrežama pojavile su se i objave koje podsjećaju na porijeklo Ineae Bushnaq, navodeći da njena porodica vuče korijene od Bošnjaka koji su krajem 19. stoljeća doselili na područje današnje Palestine. 

