Mamdani podsjetio na Nakbu, pa spomenuo i jednu Bošnjakinju

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani zvanično je obilježio Dan Nakbe, godišnjicu protjerivanja velikog broja Palestinaca tokom osnivanja države Izrael, što je izazvalo podijeljene reakcije u američkoj javnosti. Dok su propalestinski krugovi pozdravili ovaj potez, dio jevrejskih lidera uputio je oštre kritike. Mamdani je pažnju privukao objavom četverominutnog videa dokumentarnog tipa, koji je producirala gradska administracija. U snimku je prikazan emotivan razgovor s Ineaom Bushnaq (Bošnjak), staricom bošnjačkog porijekla, koja je kao djevojčica izbjegla s porodicom tokom ratnih dešavanja 1948. godine. U objavi je korišten i termin „Nakba“, kojim Palestinci označavaju gubitak domovine i masovno raseljavanje.

Ovaj potez predstavlja svojevrsni zaokret u pristupu bliskoistočnoj temi unutar američkih institucija, jer je jedan od vodećih ljudi velike svjetske metropole otvoreno ukazao na značaj očuvanja sjećanja palestinske zajednice. U fokusu objave bila je lična priča o domu, tradiciji i naslijeđu koje se prenosi generacijama. Reakcije su bile podijeljene – dok su organizacije za ljudska prava ovaj potez ocijenile kao važan za priznavanje historijskih činjenica, pojedine jevrejske organizacije izrazile su nezadovoljstvo, upozoravajući na moguće dodatne podjele u društvu. Iz gradske uprave poručeno je da je cilj bio isključivo humanitarni, s naglaskom na sudbine ljudi koji su prošli kroz ratne traume.