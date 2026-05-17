Pojavio se snimak: Dva američka borbena aviona se sudarila u vazduhu, odjeknula eksplozija

Prema dostupnim informacijama, riječ je o dvosedima EA-18G „Growler“, a sva četiri člana posade uspjela su se na vrijeme katapultirati. Svjedoci su nakon sudara na nebu uočili četiri padobrana, što je kasnije i potvrđeno – svi piloti su pronađeni živi i sigurni.

Tokom aero-mitinga „Gunfighter Skies“ u američkoj saveznoj državi Ajdaho dogodila se ozbiljna nesreća kada su se u zraku sudarila dva borbena aviona Ratne mornarice SAD, nakon čega je došlo do eksplozije. Incident se desio u blizini vazduhoplovne baze Mauntin Houm, oko dva kilometra sjeverozapadno od same baze.

Na teren su odmah upućene hitne službe, uključujući vatrogasno-spasilačke ekipe i helikopter, dok je baza privremeno bila zatvorena. Fotografije i snimci s mjesta događaja prikazuju gust crni dim, a očevici navode da su prije eksplozije vidjeli varnice u zraku.

Do nesreće je došlo tokom letačkog nastupa demonstracionog tima „Vikings“. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova tog dana nisu bili planirani padobranski skokovi, ali su se svi padobrani korišteni u ovom incidentu pokazali ispravnim, što je uveliko doprinijelo spašavanju posade.

Ovaj događaj ponovo je skrenuo pažnju na rizike tokom ovakvih manifestacija, posebno imajući u vidu da se aero-miting „Gunfighter Skies“ održava prvi put nakon osam godina pauze. Slične nesreće zabilježene su i ranije na ovom događaju, uključujući i pad letjelice 2018. godine, kao i incident iz 2003. kada se srušio avion akrobatske grupe, ali je pilot tada također preživio zahvaljujući katapultiranju.