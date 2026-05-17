Američki sud ukinuo presudu Mirsadu Ramiću zbog učešća u ISIL-u: Smatraju da je kazna bila šokantno niska

Kazna zatvora od 101 mjesec (osam godina i pet mjeseci) izrečena Mirsadu Ramiću (36), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, u SAD zbog krivičnih djela povezanih s članstvom u terorističkoj grupi Islamska država (IS), poništena je od strane saveznog apelacionog suda, koji je naveo da je kazna „šokantno niska“ za njegova djela.

Kako su danas objavili američki mediji, pored poništavanja kazne, tročlano vijeće Apelacionog suda SAD za Šesti okrug naložilo je da se Mirsadu Ramiću (36) ponovo izrekne kazna pred Okružnim sudom SAD za Zapadni distrikt Kentakija.

Vojna obuka

Savezna porota u Bouling Grinu osudila je Ramića 2024. godine za pružanje materijalne podrške i resursa IS-u, za zavjeru radi pružanja materijalne podrške IS-u, te za učestvovanje u vojnoj obuci pomenute terorističke organizacije.

Tužilaštvo se oslanjalo na brojne svjedoke, uključujući istražitelje i bivše osuđene članove IS-a, kako bi dokazalo Ramićevu krivicu. Utvrđeno je da je Ramić, sa dvojnim bh. i američkim državljanstvom, zajedno sa dvojicom Saudijaca 2014. godine otputovao u Siriju kako bi se pridružio IS-u nakon radikalizacije.

U Siriji se priključio IS-u kao borac, prošao obuku s oružjem i učestvovao u ofanzivi protiv kurdskih snaga tokom opsade sirijskog grada Kobanija 2014.–2015. godine, što je rezultiralo hiljadama mrtvih i stotinama hiljada izbjeglica.

Prema saveznim smjernicama za izricanje kazni, koje uzimaju u obzir raniju krivičnu historiju i prirodu djela, Ramiću je preporučena kazna od 30 do 50 godina zatvora, dok je tužilaštvo tražilo doživotnu kaznu.

Nakon što je optužnica protiv Ramića podignuta 2021. godine, on je na suđenju nazvao slučaj protiv sebe „farsom od početka“.

Sudija Greg Stivers je prilikom izricanja kazne naveo da je prosječna kazna za slične slučajeve 168 mjeseci, ali je od toga oduzeo 67 mjeseci koje je Ramić proveo u turskom zatvoru, pa je dosudio 101 mjesec. Tužilaštvo se žalilo, tvrdeći da kazna ne odražava ozbiljnost Ramićevih djela.

Apelacioni sud se složio, a sudija Amul Thapar je u obrazloženju naveo da je kazna „minimizirala“ Ramićevo ponašanje. Sud je istakao da IS nije obična vojska, već teroristička organizacija koja ne poštuje zakone rata niti etičke kodekse.

Thapar je naveo niz smrtonosnih napada IS-a u Kuvajtu, Belgiji i Iraku, kao i dokaze sa suđenja da je Ramić prihvatio ideologiju grupe i podržavao njihove akcije.

Materijalna podrška

- Sud je morao uzeti u obzir prirodu terorističke grupe kojoj je Ramić pružao podršku kako bi pravilno procijenio ozbiljnost njegovog djela - napisao je Thapar. „Što je organizacija nasilnija i brutalnija, to je ozbiljnije pružati joj materijalnu podršku.“

Sud je zaključio da je kazna od 101 mjesec „šokantno niska“ u poređenju s drugim slučajevima, gdje su optuženi za manje teške radnje dobijali znatno duže kazne. Također je navedeno da Ramić nije pokazao kajanje niti se odrekao terorizma, te da bi nova kazna trebala bolje zaštititi javnost od mogućih budućih djela.