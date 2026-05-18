Iran sprema udar na tehnološke gigante i podmorske kablove

Iran pokušava pronaći način da tehnološkim kompanijama i operaterima naplaćuje korištenje podmorskih internet kablova koji prolaze kroz Hormuški moreuz, uz upozorenja da bi moglo doći do poremećaja internet saobraćaja.

Teheran je prošle sedmice pokrenuo raspravu o prijedlogu koji bi mogao obuhvatiti podmorske internet kablove koji povezuju arapske zemlje s Evropom i Azijom.

Na mreži X vojni portparol Ebrahim Zolfagari (Ebrahim Zolfaghari) objavio je: "Uvest ćemo naknade za internet kablove".

Plaćanje licence

Mediji povezani s Iranskom revolucionarnom gardom naveli su da bi kompanije poput Googlea, Microsofta, Mete i Amazona morale poštovati iranski zakon, dok bi operateri kablova plaćali licence za prolaz.

Za sada nije poznato kako bi Iran natjerao velike tehnološke kompanije da se usklade s pravilima, jer američke sankcije zabranjuju plaćanja Iranu. Također, nije potpuno jasno prolaze li svi kablovi na koje se odnose prijetnje kroz iranske vode, iako istraživači tvrde da dva sistema, Falcon i Gulf Bridge International (Gulf Bridge International), prolaze kroz iranske teritorijalne vode.

Stručnjaci upozoravaju da bi ugrožavanje podmorske infrastrukture moglo izazvati posljedice mnogo šire od usporavanja interneta. U opasnosti bi mogli biti bankarski sistemi, vojna komunikacija, cloud servisi i AI kapaciteti, rad na daljinu, kao i prekogranične finansijske transakcije između Evrope i Azije.

Ozbiljni poremećaji

Iako TeleGeography navodi da kablovi kroz Hormuški moreuz čine manje od jedan posto globalnog međunarodnog kapaciteta, pojedine zemlje Zaljeva, kao i Indija i dijelovi istočne Afrike, mogli bi osjetiti ozbiljne poremećaje.

Dina Esfandajri (Dina Esfandiary) iz Bloomberg Economics ocijenila je da je cilj Irana da globalnoj ekonomiji nametne toliko visoku cijenu da se više niko ne usudi napasti tu zemlju.