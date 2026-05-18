Najskuplji predizbori u historiji SAD, Tramp podržava izazivača

Predizbori za kandidata Republikanske stranke za izborni distrikt u saveznoj državi Kentaki (Kentucky) bit će održani u utorak, a riječ je o daleko najskupljim predizborima u historiji Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Distrikt koji od 2012. godine suvereno osvaja kongresmen Tomas Mesi (Thomas Massie) iz Republikanske stranke sada će se suočiti s mnogo težim izazovom.

Mesi je dobio izazivača nakon što je insistirao na objavi spisa o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), kritikovao Izrael (Israel) i vođenje Sjedinjenih Američkih Država (United States) u ratove na Bliskom istoku (Middle East), kao i druge politike tadašnjeg predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump).

Ed Galrein (Ed Gallrein) je kandidat koji je dobio podršku Donalda Trampa (Donald Trump), ali i više od 30 miliona dolara od proizraelskih grupa poput AIPAC-a (AIPAC).

Stalne reklame

Novac je iskorišten za stalne reklame na televizijskim programima namijenjenim glasačima u 4. izbornom distriktu u Kentakiju (Kentucky), u kojima se Mesi prikazuje kao "radikalni ljevičar koji glumi republikanca".

AIPAC, kao najveća proizraelska lobistička grupa, uložila je devet miliona dolara, dok su i druge veće grupe povezane s Tel Avivom (Tel Aviv) investirale višemilionske sume kako bi srušile Mesija (Massie).

S druge strane, aktuelni kongresmen Tomas Mesi (Thomas Massie) oslonio se na manje donacije koje čine većinu njegovog budžeta za kampanju. Konzistentno je odbijao lobističke grupe i velike kompanije, ali je od donacija širom Sjedinjenih Američkih Država (United States) skupio pet miliona dolara, dok je Galrein (Gallrein) na ovaj način, uglavnom većim donacijama, došao do tri miliona.

Premašen rekord

Ova utrka već je premašila rekord najskupljih predizbora u historiji Predstavničkog doma američkog Kongresa (House of Representatives), koji je do ove godine držala bitka između Vezlija Bela (Wesley Bell) i Kori Buš (Cori Bush) iz 2024. godine. Kao i sada, i tada su proizraelske grupe uložile ogroman novac kako bi pobijedio Bel (Bell), koji im je uzvratio stalnom podrškom za Izrael u Predstavničkom domu.

Bez obzira na uloženi novac, Mesi i dalje ima prednost, a većina anketa predviđa mu pobjedu, ali s par procentnih poena ispred izazivača. U ranijim godinama Mesi je kroz predizbore prolazio s više od 70 posto podrške republikanskih birača.