Ukrajina lansirala 600 dronova na 14 ruskih regija, četvero ubijeno

Jedan od najvećih ukrajinskih napada dronovima ikada izveden na Rusiju dogodio se tokom noći, prema izvještajima ruskih medija. Ukrajina je lansirala 600 dronova na 14 ruskih regija i ubijene su najmanje četiri osobe.

Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je u nedjelju da je talas od skoro 600 ukrajinskih dronova lansiran na 14 regija Rusije, uključujući Krimsko poluostrvo, koje su Rusi anektirali. Najteže pogođeno područje je oko Moskve.

Ima mrtvih

Tri osobe poginule su u Moskovskoj oblasti, a jedna u Belgorodskoj oblasti (Belgorod Oblast), nakon što je ruska protivvazdušna odbrana oborila 556 dronova tokom noći i neutralisala još 30 nakon zore.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) potvrdio je napade, rekavši da su dronovi preletjeli više od 500 kilometara od ukrajinske teritorije i da Ukrajina "savladava" ruske sisteme protivvazdušne odbrane koncentrisane u i oko Moskve (Moscow). Također je kazao da se "rat vraća kući".

Odgovor na trodnevni napad

Ovaj napad dronovima izveden je kao odgovor na ruski trodnevni napad na Ukrajinu koji je izvršen prošle sedmice.

- Naši odgovori na rusko produžavanje rata i napade na naše gradove i zajednice su u potpunosti opravdani - rekao je Zelenski, dodajući da su napadi na Moskvu pokazali da Kijev "jasno govori Rusima da njihova država mora okončati svoj rat".

Prema ukrajinskim izvorima, pogođena je fabrika Angstrema, koja snabdijeva rusku vojnu industriju poluprovodnicima, zatim moskovska rafinerija nafte, jedna pumpna stanica za naftu i jedna pumpna stanica za ulje.