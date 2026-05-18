Tramp ponovo prijeti Iranu, ali pažnju ukrale greške na mapi Bliskog istoka

Donald Tramp (Trump) tokom vikenda ponovo je uputio oštre poruke Iranu, a posebnu pažnju na društvenim mrežama izazvala je jedna njegova objava.

Na platformi Truth Social Tramp je podijelio kartu Bliskog istoka prekrivenu zastavom Sjedinjenih Američkih Država. Na ilustraciji su prikazane i strelice koje iz okolnih zemalja vode prema Iranu, što su mnogi protumačili kao aluziju na mogući novi napad na ovu zemlju.

Ipak, korisnici društvenih mreža brzo su primijetili brojne greške na karti, zbog čega su pojedini zaključili da je sadržaj vjerovatno nastao uz pomoć umjetne inteligencije.

Na teritoriji Irana navedeni su gradovi koji zapravo ne postoje, dok su pojedini nazivi država pogrešno napisani. Tako je umjesto naziva Tadžikistan na karti stajalo "Tabkistan", dok je Azerbejdžan pogrešno označen kao "Azerrajan".