Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVA DRAMA NA MREŽAMA

Tramp ponovo prijeti Iranu, ali pažnju ukrale greške na mapi Bliskog istoka

Za Iran vrijeme ističe i bolje bi bilo da djeluju brzo, inače od njih neće ostati ništa, naveo je Tramp

Karta koju je objavio Tramp. Društvene mreže

Z. V.

prije 19 minuta

Donald Tramp (Trump) tokom vikenda ponovo je uputio oštre poruke Iranu, a posebnu pažnju na društvenim mrežama izazvala je jedna njegova objava.

Na platformi Truth Social Tramp je podijelio kartu Bliskog istoka prekrivenu zastavom Sjedinjenih Američkih Država. Na ilustraciji su prikazane i strelice koje iz okolnih zemalja vode prema Iranu, što su mnogi protumačili kao aluziju na mogući novi napad na ovu zemlju.

Ipak, korisnici društvenih mreža brzo su primijetili brojne greške na karti, zbog čega su pojedini zaključili da je sadržaj vjerovatno nastao uz pomoć umjetne inteligencije.

Na teritoriji Irana navedeni su gradovi koji zapravo ne postoje, dok su pojedini nazivi država pogrešno napisani. Tako je umjesto naziva Tadžikistan na karti stajalo "Tabkistan", dok je Azerbejdžan pogrešno označen kao "Azerrajan".

Tramp je ranije u nedjelju također zaprijetio Iranu poručivši kako Teheran mora ubrzati pregovore ili će se suočiti s ozbiljnim posljedicama.

- Za Iran vrijeme ističe i bolje bi bilo da djeluju brzo, inače od njih neće ostati ništa - naveo je Tramp.

# BLISKI ISTOK
# SAD
# DONALD TRUMP
# MAPA
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.