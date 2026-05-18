Njemačka pooštrava stav prema kritičarima Izraela: Lubenica označena kao ekstremistički simbol

Njemački Savezni ured za zaštitu ustava (BfV) predstavio je novu web-stranicu i dokument u kojem se simbol kriške lubenice povezuje sa sekularnim propalestinskim ekstremizmom u Njemačkoj.

Kako navode iz BfV-a, riječ je o veoma raznolikoj mreži grupa, organizacija i pojedinaca koje okuplja neprijateljski stav prema Izraelu i osporavanje njegovog prava na postojanje. Služba tvrdi da se u toj sceni prepliću različiti oblici ekstremizma, uključujući ljevičarske, islamističke, pa čak i pojedine krajnje desne pokrete.

Među simbolima koje izdvajaju nalazi se i kriška lubenice, koja se koristi kao zamjena za palestinsku zastavu zbog identičnih boja. Problematičnim smatraju i prikaz cijelog teritorija Izraela u palestinskim bojama, ocjenjujući da takvi simboli mogu predstavljati negiranje izraelske države.

U dokumentu se spominju i obrnuti crveni trokut, slogan "od rijeke do mora" te uzvik "yalla yalla intifada". BfV navodi da slogan "od rijeke do mora" nije nužno direktan poziv na oružanu borbu, ali upozorava da se može interpretirati kao zahtjev za ukidanje Izraela.

Slogan "Baby killer Israel" njemačka služba opisuje kao poruku zasnovanu na antisemitskim teorijama zavjere i historijskim optužbama protiv Jevreja.

Prema navodima BfV-a, učesnici pojedinih protesta u Njemačkoj često pokušavaju zaobići zabrane koristeći zabranjene simbole i antiizraelske poruke. Dodaju i da napeta atmosfera na skupovima nerijetko dovodi do sukoba, dok se van protesta bilježe slučajevi vandalizma i grafita s antiizraelskim sadržajem.

Istovremeno je objavljen i priručnik od 80 stranica pod nazivom "Skrivene poruke, antisemitski kodovi i šifre", koji je namijenjen nastavnicima, odgajateljima i građanima. U njemu se upozorava da prikrivene poruke mogu postepeno doprinositi normalizaciji antisemitizma i podsticanju nasilja.