Zemljotres jačine 5,2 pogodio Guangsi: Dvije osobe poginule, 7.000 stanovnika evakuirano

Zemljotres jačine 5,2 stepena koji je u ponedjeljak ujutro pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangsi (Guangxi) odnio je dva života, dok je više od 7.000 stanovnika grada Liužou (Liuzhou) evakuirano. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, dok vlasti upozoravaju na moguće poremećaje u saobraćaju.

Prema informacijama koje su objavili CCTV i Xinhua News Agency, jedna osoba se i dalje vodi kao nestala, dok su četiri osobe hospitalizirane, ali nijedna nije životno ugrožena.