PORUŠENE ZGRADE

Zemljotres jačine 5,2 pogodio Guangsi: Dvije osobe poginule, 7.000 stanovnika evakuirano

Željezničke vlasti su saopćile da se provjerava stanje infrastrukture

Srušene zgrade, traje potraga za nestalima. Screenshot X

Z. V.

prije 1 sat 4 minute

Zemljotres jačine 5,2 stepena koji je u ponedjeljak ujutro pogodio jugozapadnu kinesku regiju Guangsi (Guangxi) odnio je dva života, dok je više od 7.000 stanovnika grada Liužou (Liuzhou) evakuirano. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima, dok vlasti upozoravaju na moguće poremećaje u saobraćaju.

Prema informacijama koje su objavili CCTV i Xinhua News Agency, jedna osoba se i dalje vodi kao nestala, dok su četiri osobe hospitalizirane, ali nijedna nije životno ugrožena.

U ranim jutarnjim satima srušeno je 13 objekata. Željezničke vlasti su saopćile da se provjerava stanje infrastrukture, zbog čega bi moglo doći do kašnjenja u saobraćaju. 

Ipak, prema dosadašnjim podacima, snabdijevanje strujom, vodom, gasom i komunikacijama u pogođenom području funkcioniše bez većih problema.

# KINA
# ZEMLJOTRES
