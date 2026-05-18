Brod sa zaraženima stiže u Roterdam na hitnu dezinfekciju

Kruzer MV Hondius, pogođen širenjem hantavirusa, danas bi trebao uploviti u Roterdam (Rotterdam) gdje će biti obavljena potpuna dezinfekcija broda, dok nizozemske vlasti pripremaju karantin za 25 članova posade i dva medicinska radnika koji su ostali na plovilu.

Lokalne vlasti saopštile su da su osigurani karantinski objekti za dio posade koji nisu nizozemski državljani, iako još nije poznato hoće li tamo ostati tokom cijelog preporučenog perioda izolacije od 42 dana.

Luksuzni kruzer pod nizozemskom zastavom prevozio je 150 putnika i članova posade iz 23 države kada je 2. maja Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) prvi put prijavljena grupa teških respiratornih oboljenja među putnicima.

Inkubacija traje i do šest sedmica

Od početka epidemije preminule su tri osobe, bračni par iz Nizozemske i jedan njemački državljanin. Brod je ranije ovog mjeseca bio blokiran kod Zelenortskih Ostrva, planiranog konačnog odredišta, nakon što su vlasti zabranile iskrcavanje putnika zbog izbijanja zaraze.

WHO i Evropska unija zatražili su od Španije da koordinira evakuaciju na Kanarskim ostrvima, nakon čega je brod krenuo prema Rotterdamu sa osnovnom posadom i dva dodatna medicinska radnika.

Hantavirus uglavnom prenose glodari, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti i među ljudima, posebno nakon dužeg i bliskog kontakta.

Inkubacija virusa može trajati i do šest sedmica, zbog čega su članovi posade, putnici koji su već napustili brod, kao i njihove bliske osobe, stavljeni u karantin u više zemalja širom svijeta.

WHO je u petak smanjio broj prijavljenih slučajeva sa 11 na 10, nakon što je jedan test u SAD-u bio negativan.

WHO: Situacija nije ni približno poput covida

Prema podacima WHO-a od 15. maja, registrovano je 10 slučajeva osam potvrđenih i dva vjerovatna, uključujući tri smrtna ishoda.

Vlada Britanske Kolumbije jučer je saopštila da je jedan Kanađanin, koji je bio putnik na brodu Hondius, također pozitivan na hantavirus.

WHO je naveo da čeka zvaničnu potvrdu tog slučaja, što bi ukupan broj zaraženih povećalo na 11. Iz organizacije su ranije poručili da se očekuje pojava dodatnih slučajeva povezanih s ovom epidemijom, ali su naglasili da situacija nije ni približno slična pandemiji covida-19.