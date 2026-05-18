Rat s Iranom nanio kompanijama širom svijeta gubitke veće od 25 milijardi dolara

Američko-izraelski rat s Iranom već je kompanije širom svijeta koštao najmanje 25 milijardi dolara, a ukupni gubici i dalje rastu, piše Reuters. Analiza poslovnih izvještaja kompanija iz Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i Azije pokazuje ozbiljne posljedice sukoba po svjetsku ekonomiju.

Kompanije se suočavaju s rastom cijena energenata, prekidima u lancima snabdijevanja i otežanim trgovinskim rutama zbog zastoja u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih prolaza za transport nafte.

Najmanje 279 kompanija navelo je rat kao razlog za hitne mjere ublažavanja finansijskih gubitaka, uključujući povećanje cijena proizvoda, smanjenje proizvodnje i dodatne troškove transporta. Pojedine firme obustavile su isplatu dividendi i otkup dionica, dok su druge bile primorane na otpuštanja radnika ili traženje hitne državne pomoći.

Smanjuju se očekivanja za ostatak godine

Novi globalni poremećaj dodatno je uzdrmao poslovni sektor, koji se još oporavlja od posljedica pandemije covida-19 i rata u Ukrajini. Sve je manje očekivanja da bi uskoro mogao biti postignut dogovor o okončanju sukoba s Iranom, što dodatno povećava neizvjesnost na tržištima.

Gotovo petina kompanija obuhvaćenih analizom od proizvođača kozmetike, guma i deterdženata do kruzerskih i aviokompanija prijavila je direktan finansijski udar zbog rata.

Najviše pogođenih kompanija dolazi iz Evrope, gdje su troškovi energije već bili izrazito visoki, dok skoro trećina firmi dolazi iz Azije, regije koja je snažno zavisna od nafte i energenata s Bliskog istoka.

Dodatni pritisak na poslovanje stvaraju i carine koje je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela tokom 2025. godine prema brojnim državama širom svijeta. Do oktobra prošle godine kompanije su prijavile više od 35 milijardi dolara dodatnih troškova povezanih s tim mjerama.

Aviokompanije među najvećim gubitnicima

Aviokompanije trenutno bilježe najveće finansijske gubitke povezane s ratom. Njihovi troškovi procjenjuju se na gotovo 15 milijardi dolara, dok su cijene avionskog goriva gotovo udvostručene od početka sukoba.