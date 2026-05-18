Mađar objavio snimak iz podruma Orbanove vlade: "Čudni nalazi" i optužbe za luksuz i zloupotrebe

Mađar je na društvenim mrežama objavio i video iz bivše zgrade Ministarstva građevinarstva i saobraćaja, koja će ubuduće služiti kao ured premijera. U snimku navodi da su tokom obilaska podruma pronašli više vreća sa uništenim dokumentima, promotivnim materijalima stranke Fidesz, materijalima bivšeg ministra Janoša Lazara (János Lázár), kao i zastavama korištenim na političkim skupovima.

Peter Mađar (Péter Magyar), novi premijer Mađarske, nastavio je s objavljivanjem dokumenata koji se odnose na prethodnu vladu Viktora Orbana, kao i fotografija koje, prema njegovim tvrdnjama, prikazuju luksuzne prostorije koje su ranije korištene kao sjedišta ministarstava.

Prema njegovim riječima, otkrića bi mogla biti osnova za podnošenje više krivičnih prijava, uključujući i sumnje na nezakonito finansiranje političkih stranaka.

Također je zatražio ostavku predsjednika Vrhovnog suda Mađarske Andrasa Varge, optužujući ga za političku povezanost s Fideszom i neprimjereno ponašanje prema kolegama. Mađar ga je dodatno kritikovao zbog, kako tvrdi, korištenja javnih sredstava za luksuzne sadržaje u sudskoj zgradi.

On je naveo da su ranije demantovane tvrdnje o luksuznom apartmanu u zgradi Vrhovnog suda netačne, te je iznio navode o pozlaćenim plafonima, mramornim kupatilima, sudijskom klubu sa barom, zimskom vrtu s palmama i terasama s pogledom na parlament, tvrdeći da je sve finansirano javnim novcem.

Na kraju je pozvao Vargu i druge, kako ih naziva, "Orbanove saradnike", da podnesu ostavke.