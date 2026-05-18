Izraelski mediji upozoravaju da je njihova vojska pred kolapsom: Fali oko 12.000 vojnika

Izraelski list Yedioth Ahronoth objavio je da se izraelska vojska suočava s ozbiljnim nedostatkom ljudstva, dok ratna djelovanja na više frontova sve više iscrpljuju vojne resurse i operativne kapacitete.

Prema navodima lista, visoki sigurnosni zvaničnici upozoravaju da je iscrpljenost unutar vojnog sistema dostigla zabrinjavajući nivo, znatno veći nego što se ranije procjenjivalo. U izvještaju se čak spominje mogućnost sistemskog kolapsa, dok su pojedini programi obuke za redovni sastav navodno zaustavljeni, a rezervisti primorani na duža angažovanja kako bi nadomjestili manjak vojnika na terenu.

Dodatni problem predstavlja i politička kriza u Knesetu, gdje traju nesuglasice oko produženja obaveznog vojnog roka te izuzeća ultraortodoksnih Haredi Jevreja od služenja vojske. Kako navodi list, politički pregovori su trenutno blokirani, i to u trenutku kada vojska planira da u januaru naredne godine otpusti regrute primljene u julu 2024, nakon isteka postojećeg tridesetomjesečnog vojnog roka.

U izvještaju se prenosi i upozorenje sigurnosnih zvaničnika na mogućnost “iznenadnog udara poput srčanog udara”, čije bi posljedice najviše osjetili pripadnici aktivnog i rezervnog sastava vojske. Prema podacima predstavljenim pred Odborom za vanjske poslove i sigurnost Kneseta, izraelskoj vojsci trenutno nedostaje gotovo 12.000 vojnika, među kojima između 6.000 i 7.000 borbenih pripadnika.

List također upozorava da bi, ukoliko se zakon ne izmijeni i vojni rok ne produži na 36 mjeseci, mogao nastati dodatni manjak od oko 2.500 borbenih vojnika. Istovremeno, sigurnosni establišment smatra da je ovo posljednja prilika za povećanje broja regruta kroz zakonske izmjene, dok pritisak na vladu raste zbog kontinuiranih gubitaka na više frontova, posebno na sjeveru zemlje, gdje djelovanje Hezbolah dodatno opterećuje vojsku.