Njemačka upozorava na posljedice rata u Iranu i blokade Hormuza

Njemačka je danas, uoči sastanka ministara finansija grupe G7 u Parizu, upozorila na teške ekonomske posljedice koje bi izazvao rat u Iranu i moguća blokada Hormuškog moreuza. Njemački vicekancelar i ministar financija Lars Klingbeil izjavio je uoči puta u Pariz kako je rat "ozbiljna prijetnja globalnoj ekonomiji" koja nanosi ogromnu štetu gospodarskom razvoju.

Okončati trajno sukob

Naglasio je da se mora učiniti sve kako bi se sukob "trajno okončao", stabilizirala regija i osigurali slobodni pomorski putovi. "Pritom je naš put kao Evropljana jasan: prioritet dajemo saradnji, a ne konfrontaciji", rekao je Klingbeil, a prenosi njemačka agencija dpa.

Ekonomske posljedice

Očekuje se da će se učesnici sastanka ministara finansija grupe G7, koji počinje danas, usredotočiti na ekonomski utjecaj sukoba na Bliskom istoku i moguće posljedice za svjetsku trgovinu. Hormuški tjesnac i dalje je jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za trgovinu naftom i plinom.

Na razgovorima u Parizu, uz ministre G7, sudjelovat će i ministri financija Brazila, Indije, Južne Koreje i Kenije. Klingbeil je također istaknuo kako trenutačne krize pokazuju koliko je važno da Njemačka i Europa postanu "neovisnije i otpornije", osobito u pogledu sirovina, energenata i opskrbnih lanaca.