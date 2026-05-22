Alberta će provest referendum: Stanovnici će se izjasniti žele li ostati dio Kanade

Kanadska pokrajina Alberta koja je izuzetno bogata naftom, provest će u oktobru neobavezujući referendum o tome žele li njezini stanovnici ostati dio Kanade, potvrdila je pokrajinska premijerka Danijel Smit (Danielle Smith).

Riječ je uglavnom o simboličnom potezu koji bi i dalje mogao predstavljati veliki izazov za kanadskog premijera Marka Karnija (Carney). Pitanje na glasačkom listiću neće pokrenuti odvajanje, objasnila je Smit, već će stanovnike pitati treba li vlada Alberte pokrenuti pravni postupak koji je ustavno propisan kako bi se naknadno održao obvezujući referendum o neovisnosti.

Savezna vlada nije naznačila kako će reagirati. Objava dolazi nakon višemjesečne kampanje separatističkih skupina koje žele referendum o izlasku iz Kanade, uprkos anketama koje su dosljedno pokazivale da odvajanje podržava samo oko trećine birača u pokrajini.

Pitanje nacionalnog jedinstva vrlo je osjetljivo u Kanadi, posebno nakon referenduma u Quebecu 1995., kojim je ta pokrajina jedva zadržana u sastavu Kanade.

Nakon tog glasanja savezna vlada izglasala je zakon kojim se parlamentu daje posljednja riječ o formulaciji predloženog referenduma bilo koje pokrajine te kojim se utvrđuju uvjeti koji moraju biti ispunjeni prije nego što Ottawa otvori pregovore o neovisnosti.

Separatisti su ranije ovog mjeseca predali peticiju Izbornoj komisiji Alberte za koju su rekli da ima više od 300.000 potpisa, što je više nego dovoljno da se pokrene glasanje o izlasku iz Kanade prema pokrajinskom zakonu.

Stranka premijerke Smit preporučila je da se umjesto toga održi referendum o drugoj peticiji, kojom se izjavljuje da Alberta treba ostati pokrajina Kanade. Ta je peticija prikupila više od 400.000 potpisa.