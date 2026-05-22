Amerikanci potrošili više od polovine presretača dok su štitili Izrael od Irana

Štiteći Izrael od iranskih napada, SAD su navodno potrošile više od polovine svojih zaliha THAAD presretača protivraketne odbrane.

Prema pisanju The Washington Posta u četvrtak, SAD su upotrijebile više od 200 THAAD presretača za obaranje projektila usmjerenih prema Izraelu. Također su lansirale više od 100 presretača SM-3 i SM-6 za odbranu Izraela, dok je sam Izrael upotrijebio manje od 100 Arrow presretača i oko 90 iz sistema David’s Sling.

Ubrzana proizvodnja

Jedan američki zvaničnik rekao je za novine da će SAD, ukoliko se sukob s Iranom obnovi, vjerovatno morati koristiti još više presretača za odbranu Izraela zbog odluke Izraela da dio baterija protivraketne odbrane pošalje na održavanje.

Izrael je dosljedno negirao tvrdnje da mu ponestaje presretača, a prošlog mjeseca odobrio je planove za značajno ubrzanje proizvodnje projektila-presretača Arrow.

Tokom prvih dana rata, SAD su također tvrdile da imaju dovoljno ofanzivnog i defanzivnog naoružanja nakon izvještaja Posta u kojem se navodi da bi mogle biti primorane početi štedjeti presretače.

Izrael posjeduje višeslojni sistem protivzračne odbrane, u kojem različiti sistemi presreću prijetnje na različitim visinama.

Najviši nivo čine antibalistički sistemi Arrow, pri čemu Arrow 2 djeluje i unutar Zemljine atmosfere i u svemiru, dok Arrow 3 presreće projektile iznad Zemljine atmosfere.

Milioni dolara

Procjenjuje se da jedna raketa Arrow 3 košta između dva i tri miliona dolara, a za njenu proizvodnju potrebno je nekoliko mjeseci, iako Izrael nije javno objavio tačan vremenski okvir zbog sigurnosnih razloga.

Iran je tokom rata prema Izraelu lansirao oko 650 balističkih projektila.

Ukupno je najmanje 16 projektila s konvencionalnim bojevim glavama, koje su nosile stotine kilograma eksploziva, pogodilo naseljena područja u Izraelu i izazvalo veliku štetu. Zabilježeno je i više od 50 slučajeva projektila s kasetnim bojevim glavama koji su pogodili naseljena područja, sa stotinama odvojenih mjesta udara.