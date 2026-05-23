Pakao na suhom doku: Eksplozija odnijela život, desetine povrijeđenih vatrogasaca i radnika

Jedna osoba je poginula, dok je 36 ljudi povrijeđeno u eksploziji koja se dogodila na suhom doku u njujorškom okrugu Stejtn Ajlend (Staten Island), saopćili su zvaničnici.
U trenutku detonacije, vatrogasci su već bili na mjestu nesreće nakon dojave o požaru u podrumu, gdje su dvojica radnika ostala zarobljena. Eksplozija se dogodila dok su pokušavali ugasiti vatru i spasiti ugrožene osobe.
Dvojica vatrogasaca prevezena su u bolnicu. Jedan ima frakturu sljepoočnice i krvarenje u mozgu, dok je drugi također u teškom stanju, ali pokazuje znakove oporavka.
- Ovo je bila složena i izvanredna situacija. Prvi interventni službenici učinili su ono što uvijek čine - trčali su prema opasnosti kako bi se drugi mogli skloniti na sigurno - rekao je novinarima gradonačelnik Njujorka (New York) Zohran Mamdani.
Za sada nisu poznati detalji o stradaloj osobi, osim da je riječ o civilu. Mamdani je kazao da će, čim požar bude potpuno ugašen, biti pokrenuta opsežna istraga.