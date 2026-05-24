Preokret na pomolu: Cure detalji američkog plana za Hormuški moreuz

Sjedinjene Američke Države i Iran razmatraju privremeni, 60-dnevni memorandum o razumijevanju s ciljem deeskalacije odnosa i rješavanja ključnih regionalnih pitanja, prenosi Axios pozivajući se na diplomatske izvore. Planirano ponovno otvaranje Prema ovom nacrtu, planirano je ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, što bi se postiglo iranskim čišćenjem mina i omogućavanjem slobodnog prolaza komercijalnim brodovima. Zauzvrat, SAD bi ukinule blokadu iranskih luka i uvele ograničena izuzeća od sankcija, primjenjujući princip "olakšica za učinak", gdje bi koraci zavisili od provjerljivih poteza Teherana.

Bez nuklearnog oružja Iran bi se ovim dokumentom obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, te da će pregovarati o ograničavanju obogaćivanja urana i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog urana. S druge strane, Vašington (Washington) bi pristao na pregovore o širem ublažavanju sankcija i odmrzavanju iranskih sredstava, ali bi te mjere realizovao tek nakon postizanja konačnog i provjerljivog sporazuma. Tokom ove prelazne faze, nedavno mobilisane američke snage ostale bi u regiji, a njihovo povlačenje uslovljeno je finalnim dogovorom.