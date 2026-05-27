Evropa pojačava mjere detekcije ebole zbog porasta epidemije u Kongu

Evropske zdravstvene institucije pojačale su nadzor nad mogućim simptomima ebole kod putnika koji dolaze letovima iz Demokratske Republike Kongo, nakon što se smrtonosni virus počeo brže širiti nego što ga zdravstveni sistemi mogu kontrolisati.

Do početka sedmice u Kongu je prijavljeno više od 900 sumnjivih slučajeva ebole, uz najmanje 223 smrtna ishoda, dok se procjenjuje da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći. Susjedna Uganda prijavila je sedam slučajeva.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da modelira rizik od unošenja slučajeva u Evropu te sarađuje s avioindustrijom "kako bi se ojačala sigurnost svih putnika u avionima".

Ranije ove sedmice Italija je prijavila dva sumnjiva slučaja kod putnika koji su doputovali iz Ugande, ali su naknadni testovi pokazali negativne rezultate na ebolu.

Letovi za Kongo

U međuvremenu, Belgija ima direktne dnevne letove prema Kongu i iz njega. Kompanija Brussels Airlines saopštila je da prilagođava raspored posada zbog mjera koje su, kako navode, uslijedile nakon zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države za putnike iz tog regiona, ali je dodala: "Ove promjene se provode bez utjecaja na trenutni red letenja."

- U ovakvim trenucima letovi su važniji nego ikad kako bi se očuvala povezanost regiona i omogućila dostava neophodnih lijekova i medicinskog osoblja u pogođena područja - navodi se u saopštenju aviokompanije. Dodaju da ostaju “posvećeni održavanju reda letenja kad god je to moguće”.

Epidemiju uzrokuje virus Bundibugjo, za koji trenutno ne postoje ni lijekovi ni vakcine. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da su u toku razgovori s proizvođačima dvije eksperimentalne vakcine, dok njemačka dijagnostička kompanija Altona radi na razvoju testa za specifični soj virusa u “narednim sedmicama”.

Otežano zaustavljanje širenja

Iz SZO je saopšteno da sukobi u regionu i specifičnost virusa dodatno otežavaju zaustavljanje širenja zaraze, čineći odgovor zdravstvenih radnika gotovo nemogućim.

Zabilježeni su i napadi na zdravstvene ustanove, jer porodice ponekad pokušavaju preuzeti tijela preminulih radi tradicionalnih sahrana, što povećava rizik od daljeg širenja infekcije.

Evropske zdravstvene agencije dodatno jačaju saradnju i razmjenu informacija kako bi se poboljšalo praćenje putnika. Ovaj pojačani angažman omogućit će “prikupljanje detaljnijih podataka o skriningu na izlazu iz zemlje”, što je, kako navode, ključno za rano otkrivanje zaraženih putnika.

Također, cilj je da procjene rizika i preporuke za evropske države budu brže, preciznije i ažurirane u realnom vremenu.