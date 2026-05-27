Video / Tramp: "Dići ćemo Oman u zrak ako se ne bude ponašao kao svi ostali"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle napasti Oman ukoliko ta država stane uz Iran u pokušaju zajedničke kontrole nad Hormuškim moreuzom, piše New York Post.

Tramp je tokom sastanka kabineta u Bijeloj kući govorio i o pregovorima s Iranom, ističući da još nije zadovoljan ponuđenim sporazumom te da Vašington ne razmatra ublažavanje sankcija Teheranu.

- Iran ima veoma čvrstu namjeru, zaista žele postići dogovor. Za sada nisu uspjeli... nismo zadovoljni, ali bit ćemo. Ili ćemo biti [zadovoljni] ili ćemo jednostavno morati završiti posao - rekao je Tramp, prenosi Reuters.

Prijetnja Omanu

Govoreći o mogućem okvirnom sporazumu s Iranom, Tramp je rekao da bi Hormuški moreuz bio otvoren za brodski saobraćaj, ali da ga niko neće kontrolisati.