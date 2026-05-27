Video / Tramp: "Dići ćemo Oman u zrak ako se ne bude ponašao kao svi ostali"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle napasti Oman ukoliko ta država stane uz Iran u pokušaju zajedničke kontrole nad Hormuškim moreuzom, piše New York Post.
Tramp je tokom sastanka kabineta u Bijeloj kući govorio i o pregovorima s Iranom, ističući da još nije zadovoljan ponuđenim sporazumom te da Vašington ne razmatra ublažavanje sankcija Teheranu.
- Iran ima veoma čvrstu namjeru, zaista žele postići dogovor. Za sada nisu uspjeli... nismo zadovoljni, ali bit ćemo. Ili ćemo biti [zadovoljni] ili ćemo jednostavno morati završiti posao - rekao je Tramp, prenosi Reuters.
Prijetnja Omanu
Govoreći o mogućem okvirnom sporazumu s Iranom, Tramp je rekao da bi Hormuški moreuz bio otvoren za brodski saobraćaj, ali da ga niko neće kontrolisati.
- Nadgledat ćemo ga, ali ga niko neće kontrolisati. To je dio pregovora koje vodimo. Oni bi željeli da ga kontrolišu. Niko ga neće kontrolisati. To su međunarodne vode i Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo ih morati dići u zrak - izjavio je Tramp.
Bijela kuća nije odmah komentarisala njegove izjave, dok se ni ambasada Omana u Vašingtonu nije oglašavala povodom ovih navoda.
Pomiješao Iran i Oman?
Američki mediji navode da nije jasno da li je Tramp možda pomiješao Oman i Iran, s obzirom na to da je i ranije znao zamijeniti države tokom javnih obraćanja.
Tramp je također rekao da mu nije prihvatljivo da Rusija ili Kina preuzmu iranske zalihe visoko obogaćenog uranija.
Iranska državna televizija ranije je objavila da je Teheran dobio nacrt neslužbenog memoranduma o razumijevanju sa SAD-om o okončanju rata, prema kojem bi Iran u koordinaciji s Omanom upravljao brodskim prometom kroz Hormuški moreuz.