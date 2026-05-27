Vanjskopolitički zaokret Meloni: Okreće li Italija leđa Izraelu i SAD-u?

Italijanska vlada, prema ocjenama analitičara, mijenja pristup prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu nakon niza diplomatskih tenzija koje su dodatno pojačane kritikama Donalda Trampa (Donald Trump) prema papi Lavu XIV i reakcijama izraelske vlade Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) na proteste aktivista flotile. Ipak, ostaje otvoreno pitanje da li je riječ o stvarnom zaokretu u vanjskoj politici ili samo o političkom manevru, piše Euronews.

O mogućoj promjeni kursa vlade Đorđe Meloni (Giorgia Meloni) raspravljalo se u posebnom izdanju emisije s Carskih foruma u Rimu, u kojoj su učestvovali Klaudio Borgi (Claudio Borghi), senator Lige, i Arturo Skoto (Arturo Scotto), poslanik Demokratske stranke u italijanskom parlamentu. U posljednjim mjesecima odnosi Rima sa Vašingtonom i Tel Avivom, dugogodišnjim saveznicima, dodatno su se pogoršali.

Povećane tenzije s Izraelom

Posebnu pažnju izazvao je zahtjev za uvođenje evropskih sankcija protiv izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, nakon objave snimka na kojem se vidi kako ismijava i vrijeđa aktiviste Globalne flotile Sumud, kojima su stavljene lisice. Kritike na račun izraelske vlade ranije su se pojačale i zbog napada u Libanu.

Zategnuti odnosi i sa SAD

Istovremeno, Meloni se, prema ocjenama sagovornika, udaljila od Trampa nakon što je stala u odbranu pape Lava XIV, ocijenivši predsjedničke napade na papu kao "neprihvatljive". Dodatnu pažnju izazvalo je i to što je ignorisala Trampov poziv na vojnu akciju protiv Irana u kontekstu Hormuškog moreuza.

Rasprava o savezništvima i sankcijama

Tokom debate, Arturo Skoto je poručio:

- Onaj ko se ponaša kao konobar, na kraju ga i tretiraju kao konobara. Upravo to se dogodilo Đorđi Meloni. Kada se pokušala malo udaljiti od Donalda Trampa, on ju je podsjetio ko je glavni.

Dodao je i da podržava ideju jačeg pritiska na Izrael kroz ekonomske mjere.

Senator Klaudio Borgi (Claudio Borghi) uzvratio je da sankcije mogu imati negativne posljedice:

- Ekonomske sankcije se obično vrate kao bumerang. Problem je što Italija s Izraelom ima trgovinski suficit, što znači da bismo na kraju sankcionisali sami sebe.

Borgi se inače zalaže za bliske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i protivi se članstvu Italije u Evropskoj uniji.