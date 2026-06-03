Novi izvještaj iz žarišta virusa: Epidemija se širi, raste broj preminulih

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saopćila je da je u Demokratskoj Republici Kongo potvrđeno 344 slučaja ebole, dok je 60 pacijenata preminulo od posljedica ove bolesti.

Generalni direktor SZO-a Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je na konferenciji za novinare da se u odgovoru na epidemiju i dalje zaostaje, ali da zdravstvene službe "pod vodstvom vlade Demokratske Republike Kongo, sustižu" širenje zaraze.

Epidemija ebole iz Konga proširila se i na susjednu Ugandu. Ministarstvo zdravlja te zemlje saopćilo je da je do juče potvrđeno 15 slučajeva infekcije.

Prema podacima ugandskog Ministarstva zdravlja, od početka epidemije u toj zemlji je zabilježen i jedan smrtni slučaj povezan s ebolom.