Izrael sprema odgovor na iranske napade, Tramp poručio: "Ovo je bilo dovoljno, vratite se pregovorima"

Iran je večeras ponovo izveo raketni napad na Izrael, prvi od primirja postignutog u aprilu, a Teheran tvrdi da je riječ o odgovoru na današnje izraelske udare u Libanu. Napad je uslijedio nakon što je Izrael gađao južna predgrađa Bejruta, za koja izraelska vojska navodi da su služila kao komandni centar Hezbolaha.

Jedan od bliskih savjetnika iranskog ajataloha, Ebrahim Rezaei, poručio je da je Iran ranije upozoravao da neće ostati nijem na kršenje primirja i napade na teritoriju Libana. – Agresori su večeras dobili svoj odgovor – izjavio je Rezaei. On je ranije tokom dana upozorio da će Teheran na izraelski napad na Bejrut odgovoriti „bolno“, naglašavajući da Iran smatra današnje djelovanje Izraela ozbiljnom provokacijom.