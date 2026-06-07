Izrael sprema odgovor na iranske napade, Tramp poručio: "Ovo je bilo dovoljno, vratite se pregovorima"

Iran je večeras ponovo izveo raketni napad na Izrael, prvi od primirja postignutog u aprilu, a Teheran tvrdi da je riječ o odgovoru na današnje izraelske udare u Libanu.
Napad je uslijedio nakon što je Izrael gađao južna predgrađa Bejruta, za koja izraelska vojska navodi da su služila kao komandni centar Hezbolaha.
Jedan od bliskih savjetnika iranskog ajataloha, Ebrahim Rezaei, poručio je da je Iran ranije upozoravao da neće ostati nijem na kršenje primirja i napade na teritoriju Libana.
– Agresori su večeras dobili svoj odgovor – izjavio je Rezaei.
On je ranije tokom dana upozorio da će Teheran na izraelski napad na Bejrut odgovoriti „bolno“, naglašavajući da Iran smatra današnje djelovanje Izraela ozbiljnom provokacijom.
Izrael priprema odgovor na večerašnji iranski raketni napad, potvrdio je za Reuters izvor upoznat sa situacijom.
S druge strane, visoki iranski zvaničnik upozorio je da će Teheran još žešće reagovati na svaki novi izraelski udar, dodatno podižući tenzije između dvije zemlje.
Američki predsjednik Donald Tramp poručio je Iranu da se vrate pregovorima.
- Ono što bih poručio Iranu jest: ispalili ste svoje projektile, to je dovoljno. Vratite se za pregovarački stol i postignite dogovor - rekao je Tramp u razgovoru za Fox News.