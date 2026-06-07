Tramp: Razgovarat ću s Netanjahuom i reći ću mu da ne uzvraćaju na napad, ne želim da propadne sporazum

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan razvojem događaja na Bliskom istoku nakon izraelskih udara na Bejrut i naknadnog iranskog raketnog napada na sjever Izraela. Istakao je da želi spriječiti dalju eskalaciju sukoba te da planira razgovarati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.

U razgovoru za Fox News Trump je ocijenio da iranski raketni napad neće doprinijeti pregovorima između Washingtona i Teherana, za koje tvrdi da su bili nadomak uspješnog završetka. Također je izrazio nezadovoljstvo zbog ranijih izraelskih udara na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu. Američki predsjednik je istaknuo da će "odmah" pozvati premijera Benjamina Netanjahua kako bi mu rekao da ne uzvraća udarac Iranu nakon večerašnjih raketnih napada iz Teherana na sjever Izraela.