Tramp: Razgovarat ću s Netanjahuom i reći ću mu da ne uzvraćaju na napad, ne želim da propadne sporazum

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan razvojem događaja na Bliskom istoku nakon izraelskih udara na Bejrut i naknadnog iranskog raketnog napada na sjever Izraela. Istakao je da želi spriječiti dalju eskalaciju sukoba te da planira razgovarati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom.
U razgovoru za Fox News Trump je ocijenio da iranski raketni napad neće doprinijeti pregovorima između Washingtona i Teherana, za koje tvrdi da su bili nadomak uspješnog završetka. Također je izrazio nezadovoljstvo zbog ranijih izraelskih udara na ciljeve Hezbolaha u Bejrutu.
Američki predsjednik je istaknuo da će "odmah" pozvati premijera Benjamina Netanjahua kako bi mu rekao da ne uzvraća udarac Iranu nakon večerašnjih raketnih napada iz Teherana na sjever Izraela.
U razgovoru za Channel 12, Trump je rekao: "Iranski napadi nisu nikoga povrijedili. Nadamo se da Izrael neće uzvratiti. Ako Bibi uzvrati udarac, nastavit će se kao i posljednjih 47 godina, ili posljednjih 3.000 godina".
Tramp je naglasio da vjeruje kako su Sjedinjene Američke Države i Iran veoma blizu postizanja sporazuma, koji bi, prema njegovim riječima, mogao biti koristan za obje strane.
- Ne želim da on propadne zbog onoga što se sada dešava. Odmah ću nazvati Bibija i reći mu da ne uzvraća udarac. Svako od njih se dobro zabavio. Izrael je imao svoj napad i Iran je imao svoj napad. Ne treba nam još jedan - dodao je Tramp.