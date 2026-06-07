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ŠIROM DRŽAVE

Pojavili se snimci: Veliko slavlje na ulicama iranskih gradova nakon napada na Izrael

Ovo je prvi iranski napad na Izrael od početka primirja između dvije strane, a dogodio se nakon izraelskih udara na Bejrut

Veliko slavlje. Screenshot

S. S.

7.6.2026

U više iranskih gradova večerašnji raketni napad na Izrael dočekan je slavljem, a na društvenim mrežama pojavili su se snimci okupljenih građana koji na ulicama izražavaju podršku, mašu zastavama i vozeći automobile trube u znak slavlja. Na pojedinim mjestima zabilježeno je i ispraćanje projektila prema Izraelu.

Ovo je prvi iranski napad na Izrael od početka primirja između dvije strane, a dogodio se nakon izraelskih udara na Bejrut.

Iz izraelskih izvora navodi se da će uslijediti snažan odgovor na napad, dok je američki predsjednik Donald Trump poručio da će tražiti od Benjamina Netanyahua da ne odgovara na iranske udare.

Izraelska vojska tvrdi da je presrela sve ispaljene balističke rakete, koje su u nekoliko talasa bile usmjerene prema izraelskoj teritoriji, a prema jednom izvoru presretnuto je najmanje deset projektila.

# IZRAEL
# IRAN
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