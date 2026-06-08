Video / Veliki požar izbio u Londonu, na terenu više od 100 vatrogasaca

Veliki požar izbio je u centru za reciklažu u južnom Londonu, a na terenu se trenutno nalazi oko 100 vatrogasaca koji pokušavaju staviti vatru pod kontrolu.

Kako je saopćila Londonska vatrogasna brigada, dojavu o požaru primili su nešto poslije 17:30 sati po lokalnom vremenu. Vatrogasne ekipe upućene su u ulicu Landman Way u Bermondziju, industrijskoj zoni na jugoistoku Londona.

Na mjestu događaja angažovano je 15 vatrogasnih vozila i veliki broj pripadnika hitnih službi.

Požar je izazvao poteškoće i u željezničkom saobraćaju. Zbog blizine lokacije požara, saobraćaj sa stanice London Bridge djelimično je obustavljen, dok su pojedine linije preusmjerene na alternativne pravce.

Željeznička kompanija Southeastern Railway saopćila je da su određene linije trenutno potpuno van funkcije.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama pokazuju gust oblak dima koji se nadvio iznad područja zahvaćenog požarom i vidljiv je iz više dijelova britanske prijestolnice.

Lokalnim stanovnicima savjetovano je da drže zatvorene prozore i vrata dok traje intervencija vatrogasaca.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama, a uzrok požara još nije poznat.