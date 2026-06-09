Trampove nove prognoze: "Sve je blizu" – sporazum s Iranom i dalje izostaje

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) od kraja marta najmanje 37 puta je javno izjavio da je postizanje sporazuma s Iranom neizbježno ili da Teheran očajnički želi dogovor.
Uprkos stalnim najavama da je rješenje udaljeno svega nekoliko dana ili sedmica, sporazum do danas nije postignut. Tramp je, prema analizi CNN-a, sinoć ponovo predvidio “potpunu pobjedu” u naredne dvije sedmice.
Više od dva mjeseca prošlo je otkako je Tramp objavio primirje s Iranom, tvrdeći da su dvije strane blizu dogovora. Na društvenim mrežama 7. aprila poručio je da su “vrlo daleko odmakli” i da su potrebne dvije sedmice da se sporazum finalizira i dovrši, uz ocjenu da je “čast što je ovaj dugogodišnji problem blizu rješenja”. Međutim, dogovor nije postignut, a predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) nastavio je slične tvrdnje u narednim sedmicama.
Serija predviđanja počela je 23. marta, kada je rekao da su dogovorene “glavne tačke sporazuma”, iako je Iran demantovao da se bilo kakvi pregovori uopće vode. Već narednog dana počeo je ponavljati da Iran “očajnički želi dogovor”.
- Mislim da ćemo to okončati - rekao je tada, uz napomenu: “Ne mogu vam sa sigurnošću reći”. Do 25. marta Iran je, prema njegovim riječima, “toliko žarko želio postići dogovor” da je tvrdio kako “preklinje za dogovor”.
Ipak, sporazuma nije bilo ni nakon više od dva mjeseca.
Početkom aprila Trampova predviđanja postaju konkretnija. Šestog aprila izjavio je da su bili “vrlo blizu dogovora” prije zastoja, a dan kasnije objavio primirje koje je, prema njegovim riječima, trebalo trajati dvije sedmice do finalizacije sporazuma. Ni to se nije ostvarilo.
Tokom aprila i maja nastavio je niz izjava o skorom dogovoru, tvrdeći da su “vrlo blizu kraja”, da Iran “pristaje na sve” te da će sporazum biti postignut “u dan ili dva”. Kasnije je više puta ponavljao da je dogovor “većinom ispregovaran” i da se čeka samo završna potvrda.
U jednom od posljednjih istupa ponovo je poručio da će “potpuna pobjeda” doći u roku od dvije sedmice, naglašavajući da se pregovori i dalje vode i da Iran “želi postići vrlo dobar dogovor”.
Uprkos višemjesečnim optimističnim najavama, sporazum između Vašingtona (Washington) i Teherana još uvijek nije postignut, a konkretni pomaci u pregovorima ostaju nejasni.