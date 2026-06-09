Trampov potez izazvao revolt u Njujorku, oglasio se Mamdani: "Nećemo dozvoliti da ljudi žive u strahu"

Kako se približava početak Svjetskog prvenstva, interes javnosti ne odnosi se samo na sportska dešavanja, već i na brojne društvene i političke teme koje prate najveći nogometni turnir na svijetu.

Njujork među najaktivnijim domaćinima

Prvenstvo će svečano biti otvoreno u četvrtak navečer utakmicom između Meksika i Južnoafričke Republike u Meksiko Sitiju (Mexico Cityju). Prvi susret na tlu Sjedinjenih Američkih Država igra se 13. juna Ingelvudu (Inglewoodu), gdje će reprezentacija SAD odmjeriti snage s Paragvajem.

Iako će prvi meč u SAD-u biti odigran u Kaliforniji, gradonačelnik Njujorka (New Yorka) Zohran Kvame Mamdani (Zohran Kwame Mamdani) posljednjih mjeseci posebno se ističe među promoterima Mundijala.

U okviru priprema za prvenstvo podržao je više projekata usmjerenih na promociju nogometa, među kojima su otvaranje posebnih nogometnih zona na ulicama, organizacija besplatnog praćenja utakmica u navijačkim centrima te mjere kojima su za pojedine događaje omogućene povoljnije cijene ulaznica.

Oštar odgovor na planove Bijele kuće

Pet dana prije prve utakmice na američkom tlu, Mamdani se javno usprotivio planu predsjednika Donalda Trampa (Trumpa) da pojača aktivnosti ICE-a, američke imigracijske službe, na području Njujorka tokom Svjetskog prvenstva.

Gradonačelnik, porijeklom iz Ugande, smatra da bi takve mjere mogle izazvati dodatnu zabrinutost među imigrantskim zajednicama u gradu.

- Nogomet ne bi postojao bez imigranata. Imigranti igraju i treniraju nogomet, rade na stadionima, pune tribine i omogućuju da se Svjetsko prvenstvo održi. Šest igrača američke reprezentacije su imigranti - smatra Mamdani.

Mamdani je potom poručio da će gradske vlasti nastaviti pružati podršku svim zajednicama koje žive u Njujork.

- Nećemo dozvoliti da ICE sije strah u našu zajednicu, pogotovo u ovom trenutku. Cijeli svijet dolazi u naš grad i mi ćemo ponosno stajati uz naše imigrantske susjede i odbijat ćemo takve napade koji nas žele zavaditi - poručuje on.

Njegove izjave već su izazvale brojne reakcije u američkoj javnosti, a tema imigracije tako je postala još jedna od priča koje će pratiti Svjetsko prvenstvo, uz dešavanja na stadionima širom Sjeverne Amerike.