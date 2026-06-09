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KRIZA U TIRANI

Protesti u Albaniji: Rama pod kritikama dok traju nemiri zbog spornog projekta

Masovni protesti traju danima, a premijer Edi Rama izaziva dodatne reakcije izjavama o “hibridnom ratu” i objavama AI videa

Protesti u Albaniji: Rama pod kritikama dok traju nemiri zbog spornog projekta. Instagram

I. Š.

prije 43 minute

U Albaniji već devet dana traju masovni protesti zbog kontroverznog turističkog projekta vrijednog oko 1,4 milijarde dolara. Demonstracije su se proširile i na dijasporu, a građani traže obustavu projekta i ukidanje spornih zakonskih izmjena koje omogućavaju gradnju na zaštićenim područjima.

Protesti su nazvani “flamingo revolucija”, po pticama koje žive na području predviđenom za izgradnju luksuznog kompleksa na obali kod Vlorë, u zoni Zverneca i ostrva Sazan. Projekat je povezan s investicijskom kompanijom koja stoji iza planiranog resorta.

Građani tvrde da je riječ o prodaji vrijednog zemljišta bez javnih konsultacija i adekvatnih procjena uticaja na okoliš. Zbog izmjena zakona o zaštićenim područjima reagovala je i Evropska komisija, upozoravajući da takvi potezi mogu ugroziti evropski put Albanije, dok su nadležne institucije pokrenule i istrage o mogućim nepravilnostima u vezi s vlasništvom nad zemljištem.

Optužbe za utjecaj

U jeku protesta, premijer Edi Rama izjavio je da iza nemira stoji “hibridni rat” i optužio Iran za širenje dezinformacija i politički utjecaj. U svojim javnim istupima podsjetio je na ranije sajber napade na albanske institucije i poručio da zemlja neće biti zastrašena.

Iranske vlasti su odbacile optužbe i nazvale ih neutemeljenim, ističući da je riječ o pokušaju skretanja pažnje s unutrašnjih problema u Albaniji.

AI objave i reakcije

Dok protesti traju, Rama je na društvenim mrežama objavljivao sadržaje vezane za demonstracije, uključujući i AI-generisane video snimke u kojima je prikazan na satiričan način. Ove objave izazvale su brojne reakcije u javnosti i dodatno podijelile mišljenja o njegovom pristupu krizi.

U međuvremenu, demonstranti nastavljaju okupljanja i blokade u Tirani, tražeći povlačenje spornog projekta i političku odgovornost vlasti.

# ALBANIJA
# EDI RAMA
# TIRANA
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