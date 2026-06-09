Protesti u Albaniji: Rama pod kritikama dok traju nemiri zbog spornog projekta

U Albaniji već devet dana traju masovni protesti zbog kontroverznog turističkog projekta vrijednog oko 1,4 milijarde dolara. Demonstracije su se proširile i na dijasporu, a građani traže obustavu projekta i ukidanje spornih zakonskih izmjena koje omogućavaju gradnju na zaštićenim područjima.

Protesti su nazvani “flamingo revolucija”, po pticama koje žive na području predviđenom za izgradnju luksuznog kompleksa na obali kod Vlorë, u zoni Zverneca i ostrva Sazan. Projekat je povezan s investicijskom kompanijom koja stoji iza planiranog resorta.

Građani tvrde da je riječ o prodaji vrijednog zemljišta bez javnih konsultacija i adekvatnih procjena uticaja na okoliš. Zbog izmjena zakona o zaštićenim područjima reagovala je i Evropska komisija, upozoravajući da takvi potezi mogu ugroziti evropski put Albanije, dok su nadležne institucije pokrenule i istrage o mogućim nepravilnostima u vezi s vlasništvom nad zemljištem.