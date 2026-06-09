Aragči: Najbolje rješenje je da strane snage napuste regiju

Iranski ministar vanjskih poslova Sejed Abas Aragči (Seyed Abbas Araghchi) upozorio je da strane vojne snage koje djeluju u blizini Irana stalno preuzimaju rizik zbog mogućih ljudskih pogrešaka, nesreća ili mogućnosti da se nađu usred razmjene vatre.

- Strane snage koje se nalaze u blizini našeg teritorija stalno su izložene riziku zbog mogućih ljudskih grešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu na liniji vatre - napisao je Aragči.

On je istakao da bi se taj rizik mogao smanjiti jedino njihovim povlačenjem iz regiona.

- Kako bi se smanjio rizik, najbolje rješenje je da odu - poručio je.

Aragči je naglasio da Iran i dalje preferira diplomatski pristup, ali je ujedno poslao i jasnu poruku upozorenja.

- Više volimo jezik diplomatije, ali govorimo i druge jezike - naveo je iranski šef diplomatije.