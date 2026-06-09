Iranci imaju mnogo veće probleme od rata sa SAD: Ono što ih najviše muči može da se vidi iz svemira!

Za mnoge stanovnike Irana, najneposrednija prijetnja više nije rat, nego voda.
Godinama suše, smanjene padavine i neodrživo korištenje vodnih resursa doveli su zemlju do ozbiljne krize, pri čemu se prazne rezerve u branama, rijekama i podzemnim akviferima. Dodatno, ratni sukobi SAD-a i Izraela protiv Irana, prema izvještajima, pogoršali su stanje nakon oštećenja postrojenja za desalinizaciju, cjevovoda i druge ključne infrastrukture.
Institut za svjetske resurse (World Resources Institute) svrstao je Iran među zemlje sa “izuzetno visokim” vodnim stresom, jer godišnje troši više od 80 posto obnovljivih zaliha.
Kako je objašnjeno u analizi "Al Jazeere", vodna kriza u Iranu postaje sve dublja i složenija.
Nestanak Urmijskog jezera
Jedan od najočitijih primjera krize vidljiv je čak i iz svemira.
Satelitski snimci pokazuju dramatično povlačenje Urmijskog jezera na sjeverozapadu Irana. Nekada najveće slano jezero na Bliskom istoku, koje je 1990-ih pokrivalo oko 6.000 kvadratnih kilometara, danas je svedeno na oko 581 kvadratni kilometar – manje od 10 posto prvobitne površine.
Uzroci su višedecenijska suša, prekomjerna upotreba vode u poljoprivredi, preusmjeravanje riječnih tokova i prekomjerno crpljenje podzemnih voda, što je veliki dio jezerskog dna pretvorilo u slane ravnice.
Više od 60 brana na pritokama dodatno je smanjilo dotok vode, dok je navodnjavanje i eksploatacija podzemnih voda ubrzala iscrpljivanje prirodnih resursa. Porast temperatura i smanjene padavine dodatno su ubrzali isparavanje.
Rastući deficit vode
Za održiv vodni sistem, država mora obnavljati barem onoliko vode koliko troši.
Iran to već decenijama ne uspijeva postići. Intenzivna poljoprivreda, izgradnja brana i prekomjerno korištenje podzemnih voda doveli su do toga da potrošnja znatno nadmašuje obnovljive zalihe.
Tokom 2025. godine, 92 miliona stanovnika Irana potrošilo je oko 100 milijardi kubnih metara vode, što je oko 13 milijardi više od raspoloživih resursa.
Poljoprivreda troši oko 91 posto ukupne vode, domaćinstva sedam posto, a industrija dva posto. Veliki dio vode gubi se zbog zastarjelih i neefikasnih sistema navodnjavanja.
Presušuju rezervoari oko Teherana
Iran je izgradio stotine brana, ali mnoge akumulacije danas bilježe historijski niske nivoe.
Satelitski snimci brana Lar, Latjan i Mamlu pokazuju značajan pad vodostaja u području oko Teherana, gdje su dugotrajna suša i rast potražnje dodatno opteretili sistem snabdijevanja.
Suša i migracije stanovništva
Nedostatak vode mijenja demografsku sliku zemlje.
Kako bunari presušuju, a poljoprivreda slabi, stanovništvo napušta ruralna područja. Prema podacima iranskog potpredsjednika za ruralni razvoj, od 69.000 sela, samo 38.000 je naseljeno, dok je 31.000 napušteno.
Oko 27.000 sela, u kojima živi više od 10 miliona ljudi, suočava se s nestašicom vode, a više od 70 posto ruralnih područja pogođeno je krizom.
Migracije se usmjeravaju prema velikim gradovima poput Teherana, Mašhada, Isfahana i Širaza, koji se također suočavaju sa sve većim pritiskom na vodne sisteme.
Danas oko 75 posto stanovništva Irana živi na manje od 40 posto teritorije, što dodatno opterećuje lokalne resurse.
Presušivanje rijeka i gradova
Posljedice se jasno vide duž rijeke Zajandeh Rud, nekada jedne od ključnih rijeka centralnog Irana.
Satelitski snimci pokazuju pad vodostaja, a dijelovi rijeke u Isfahanu sve češće ostaju potpuno suhi. Ispod historijskog mosta Si-o-se Pol, stanovnici danas često vide samo suho korito.
Desalinizacija ograničenog dometa
Desalinizacija pokriva svega oko tri posto potreba za vodom u Iranu.
Većina postrojenja nalazi se na južnoj obali uz Perzijski zaliv, zbog čega su obalni gradovi u boljoj poziciji, dok se unutrašnji regioni poput Teherana i Isfahana i dalje oslanjaju na iscrpljene prirodne izvore.