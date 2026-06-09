Iranci imaju mnogo veće probleme od rata sa SAD: Ono što ih najviše muči može da se vidi iz svemira!

Za mnoge stanovnike Irana, najneposrednija prijetnja više nije rat, nego voda.

Godinama suše, smanjene padavine i neodrživo korištenje vodnih resursa doveli su zemlju do ozbiljne krize, pri čemu se prazne rezerve u branama, rijekama i podzemnim akviferima. Dodatno, ratni sukobi SAD-a i Izraela protiv Irana, prema izvještajima, pogoršali su stanje nakon oštećenja postrojenja za desalinizaciju, cjevovoda i druge ključne infrastrukture.

Institut za svjetske resurse (World Resources Institute) svrstao je Iran među zemlje sa “izuzetno visokim” vodnim stresom, jer godišnje troši više od 80 posto obnovljivih zaliha.

Kako je objašnjeno u analizi "Al Jazeere", vodna kriza u Iranu postaje sve dublja i složenija.

Nestanak Urmijskog jezera

Jedan od najočitijih primjera krize vidljiv je čak i iz svemira.

Satelitski snimci pokazuju dramatično povlačenje Urmijskog jezera na sjeverozapadu Irana. Nekada najveće slano jezero na Bliskom istoku, koje je 1990-ih pokrivalo oko 6.000 kvadratnih kilometara, danas je svedeno na oko 581 kvadratni kilometar – manje od 10 posto prvobitne površine.