Izrael zatražio da se ukine međunarodni nalog za hapšenje Netanjahua nakon suspenzije glavnog tužioca

Izraelski ambasador u Ujedinjenim nacijama zatražio je ukidanje međunarodnog naloga za hapšenje premijera Benjamina Netanjahua, nakon što je suspendovan glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda (ICC).

Izraelski ambasador u UN-u Deni Danon (Danny Danon) napisao je na društvenoj mreži X u utorak: "Suspenzija Karima Kana (Karim Khan) dokazuje da je ova institucija trula do srži."

Dodao je da je sada vrijeme da se ponište "apsurdne optužnice protiv premijera Netanjahua".

Do suspenzije Karima Kana došlo je zbog sumnji na seksualno nedolično ponašanje prema kolegici. Britanski tužilac je poručio da namjerava da se vrati na dužnost nakon što se postupak razjasni, uz negiranje svih optužbi.

Kao glavni tužilac, Kan je 2024. godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti povezanih s ratom u Pojasu Gaze.

Zbog rata u toj enklavi, u kojem su ubijene desetine hiljada ljudi, Izrael se već duže vrijeme suočava s optužbama za ratne zločine, a u pojedinim slučajevima i za genocid.