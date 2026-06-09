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MOGUĆE IZMJENE PRAVILA

Pet zemalja predlaže ograničenje prava glasa za buduće članice EU-a

Prijedlog je predstavljen u zajedničkom dokumentu ovih pet država

Pet zemalja predlaže ograničenje prava glasa za buduće članice EU-a. Almir Razić

M. Až.

prije 1 sat 11 minuta

Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri uvođenje privremenih ograničenja pojedinih glasačkih prava za buduće članice, uz jačanje mehanizama zaštite vladavine prava. Prijedlog je predstavljen u zajedničkom dokumentu ovih pet država, prenosi "Reuters".

U evropskim prijestonicama vode se razgovori o mogućim izmjenama pravila za nove članice EU. Crna Gora očekuje članstvo 2028. godine, dok Albanija, Ukrajina i Moldavija nastavljaju svoje pristupne procese. Dio država članica zalaže se za jače kontrolne mehanizme, dijelom zbog iskustava sa demokratskim nazadovanjem u Mađarskoj tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana.

U dokumentu se razmatra više opcija koje bi mogle biti uključene u buduće pristupne ugovore, uključujući mehanizam pojačanog nadzora i zaštitne klauzule koje bi omogućile reakciju u slučaju ozbiljnog narušavanja standarda u oblastima poput demokratije i slobode medija.

- Evropska unija bi trebala da sprovede dubinsku raspravu o mogućnosti privremenih, prijelaznih ograničenja glasačkih prava za nove države članice, posebno u dijelovima pravne stečevine EU gdje je potrebna jednoglasnost - navodi se u dokumentu.

Potpisnice se posebno odnose na odluke o proširenju, vanjskoj politici i budžetu Unije, za koje je trenutno potrebna saglasnost svih država članica.

# EVROPA
# EU
# BELGIJA
# NJEMAČKA
# NIZOZEMSKA
# FRANCUSKA
# LUKSEMBURG
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